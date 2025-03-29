«Он всегда помогал, теперь нужна помощь ему»: рыдающая мама Паши Техника, находящегося в коме, обратилась к его фанатам

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Состояние Паши Техника продолжает ухудшаться. Он находится в больнице в Таиланде, гдё введён в искусственную кому и подключен к аппарату ЭКМО.
Мама рэпера обратилась к поклонникам сына с просьбой помочь любыми деньгами. Семье необходимо собрать пять миллионов рублей, которые будут потрачены на медицинские процедуры, лекарства и реабилитацию.
Такой образ жизни привёл к печальным последствиям. Как сообщил лечащий врач рэпера, в настоящее время высок риск летального исхода. Рыдающая мать Паши записала голосовое сообщение, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает и не бросает любимого исполнителя.
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«Паша столкнулся с серьёзным заболеванием, и для его лечения требуется значительная сумма, которую, к сожалению, у нас нет возможности собрать самостоятельно. Паша всегда был рядом, когда кому-то нужна была помощь – он безвозмездно чинил технику, помогал решить сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», – написала мама певца в его личном блоге.Паша Техник известен своим беспорядочным образом жизни, вечными тусовками и пристрастием к запрещённым веществам. Несколько раз он пытался встать на праведный путь и стать примерным семьянином. Напомним, у исполнителя растёт сын. Однако его хватало ненадолго и каждый раз после этого Техник попадал в рехаб.
Такой образ жизни привёл к печальным последствиям. Как сообщил лечащий врач рэпера, в настоящее время высок риск летального исхода. Рыдающая мать Паши записала голосовое сообщение, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает и не бросает любимого исполнителя.
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Анастасия Чинкова