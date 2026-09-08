«Опа!»: Катерина Шпица приехала в Казань с четырехмесячным сыном — фото
Актриса Катерина Шпица показала фото с четырехмесячным сыном и свекровью
Актриса Катерина Шпица прилетела в столицу Татарстана сразу после отдыха в Турции. 40-летняя звезда поделилась в соцсетях кадром с маленьким Богданом в рюкзаке-кенгуру, традиционно скрыв его лицо от публики.
Сын стал долгожданным для Шпицы и ее мужа Руслана Панова. Ранее артистка откровенно рассказывала о двух выкидышах и помощи психолога, которая помогла ей пережить потери. Также у звезды растет 14-летний Герман от брака с каскадером Константином Адаевым.
«Опа! Вот так бывает: позавчера закончился наш турецкий отпуск, а сегодняшний день мы со свекровью и Бо провели в Казани. До вечерней работы успели пройтись по городу. Казань подарила нам щедрое сентябрьское тепло и свои красоты!» — говорится в публикации.Ранее Катерина Шпица ответила на негатив после публикации снимков с новорождённым ребёнком. Подробности — в нашем материале.