«Опа!»: Катерина Шпица приехала в Казань с четырехмесячным сыном — фото

08 сентября 2026, 21:40

Актриса Катерина Шпица показала фото с четырехмесячным сыном и свекровью

Катерина Шпица (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)

Актриса Катерина Шпица прилетела в столицу Татарстана сразу после отдыха в Турции. 40-летняя звезда поделилась в соцсетях кадром с маленьким Богданом в рюкзаке-кенгуру, традиционно скрыв его лицо от публики.





Сын стал долгожданным для Шпицы и ее мужа Руслана Панова. Ранее артистка откровенно рассказывала о двух выкидышах и помощи психолога, которая помогла ей пережить потери. Также у звезды растет 14-летний Герман от брака с каскадером Константином Адаевым.



Катерина Шпица с сыном и свекровью (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)



«Опа! Вот так бывает: позавчера закончился наш турецкий отпуск, а сегодняшний день мы со свекровью и Бо провели в Казани. До вечерней работы успели пройтись по городу. Казань подарила нам щедрое сентябрьское тепло и свои красоты!» — говорится в публикации.