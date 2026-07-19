«Я его даже не замечала»: жена Матвея Сафонова рассказала правду о знакомстве с футболистом
Кондратюк опровергла слухи, что их роман с Сафоновым начался в самолёте
Жена футболиста Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, как на самом деле начались их отношения. Девушка развеяла популярную версию о том, что они познакомились во время перелёта, когда она работала бортпроводницей на рейсах команды «Краснодара». Об этом сообщает Mash.
По словам Марины, она действительно часто летала с футболистами, однако самого Сафонова долгое время даже не выделяла среди пассажиров. Более того, девушка призналась, что внимание ей оказывали другие игроки клуба.
Позже Марина ушла из авиакомпании, а спустя некоторое время Матвей сам нашёл её в социальных сетях. Футболист ответил на её сторис, после чего между ними началось общение.
«Всё началось с дружеского общения. Мы долго просто шутили друг с другом, общались. А до этого всё, что я слышал от Марины, — это: "Что вы будете: курицу или рыбу?"», — с улыбкой рассказал Сафонов.Кондратюк отметила, что на первых этапах между ними не было близкого контакта. Однако позже футболист предложил встретиться и рассказал, что в его жизни многое изменилось.
По словам Марины, Матвей признался, что после важных событий понял, чего хочет дальше, и хотел бы строить жизнь вместе с ней. Девушка не стала долго сомневаться и согласилась на отношения.