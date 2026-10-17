«Прости, Виталик, прости»: Самбурская объяснила, почему публично ответила Гогунскому
Настасья Самбурская объяснила, почему решила публично ответить на заявления Виталия Гогунского, хотя обычно старается избегать скандалов. В новом выпуске шоу «Музлофт» актриса рассказала, что конфликт возник после интервью коллеги, в котором, по её словам, прозвучали неправдивые утверждения.
Гогунский заявлял, что Самбурская заблокировала его, а после их встречи на одном из шоу у него якобы выросли прослушивания песен. Актриса опровергла эти слова и заявила, что доходы от музыки артиста, по её оценке, остались скромными.
Также Настасья прокомментировала песню Юлии Соломоновой «Прости, Виталик, прости. Я выйду замуж за ChatGPT». По мнению актрисы, Гогунский зря решил, что композиция посвящена именно ему.
«Как будто он единственный Виталий на планете Земля», — иронично заметила она.Самбурская призналась, что могла бы обратиться к Гогунскому лично, однако опасалась, что переписка тоже окажется опубликована. Поскольку сам актёр вынес ситуацию в публичное пространство, Настасья посчитала правильным ответить ему открыто, несмотря на собственные принципы.