«Он запер меня в ванной на два часа»: Анна Семенович рассказала об абьюзе
Анна Семенович рассказала о своём опыте абьюза
Певица Анна Семенович выступила модератором встречи на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия».
В беседе с NEWS.ru артистка рассказала, что сама пережила абьюзивные отношения.
«Я всегда говорю: девочки, работайте! Пусть у вас будут копейки, но вы сможете сами купить себе кусок хлеба с сыром. Так вы будете уверены, что сможете уйти от мужчины, который вас обижает», — заявила Анна.Семенович призвала создавать женские общины для финансовой и моральной поддержки пострадавших. При этом она подтвердила, что сама в молодости столкнулась с абьюзом: первые три месяца мужчина дарил цветы, а потом начал пить и буянить.
«Один раз я приехала к нему в гости, а он запер меня в ванной на два часа. Я барабанила, чтобы меня выпустил, а он был пьяным и заснул», — рассказала артистка.После этого она разорвала отношения. Преследователь названивал и караулил её больше полугода.