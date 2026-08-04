На Елену Летучую набросились с кулаками в стоматологии

04 августа 2026, 20:44

На Елену Летучую напали в стоматологии во время съёмок «Нового Ревизорро»

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

В ходе съемок выпуска программы «Новый Ревизорро» в стоматологической клинике на журналистку Елену Летучую напали с кулаками.





Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе телеканала «Пятница!», мужчина и женщина, назвавшиеся пациентами, набросились на Летучую, отбирали микрофон и преследовали её. Журналистке пришлось вызывать полицию.

«Неизвестных не остановило даже появление полиции. Пока редакторы писали заявление, они продолжали своё нелепое нападение и не давали работать», — рассказали представители телеканала.