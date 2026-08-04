На Елену Летучую набросились с кулаками в стоматологии
На Елену Летучую напали в стоматологии во время съёмок «Нового Ревизорро»
В ходе съемок выпуска программы «Новый Ревизорро» в стоматологической клинике на журналистку Елену Летучую напали с кулаками.
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе телеканала «Пятница!», мужчина и женщина, назвавшиеся пациентами, набросились на Летучую, отбирали микрофон и преследовали её. Журналистке пришлось вызывать полицию.
«Неизвестных не остановило даже появление полиции. Пока редакторы писали заявление, они продолжали своё нелепое нападение и не давали работать», — рассказали представители телеканала.Поводом послужило расследование: Летучая выяснила, что любой может арендовать кабинет за пять тысяч рублей в день — диплом и лицензию в клинике не проверяют. Внутри она обнаружила антисанитарию, грязь, пыль и просроченные препараты. Ещё один такой кабинет нашёлся на фуд-корте крупного рынка Москвы — там владельцы тоже не потребовали документ об образовании.