«Неделя лютого стресса»: Дочь Маликова провела неделю под обстрелами и вернулась домой из Дубая
Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания сообщила в личном блоге, что после недели тревоги смогла покинуть Дубай и вернуться домой.
Ранее она рассказывала подписчикам о напряжённой обстановке в городе — по ночам срабатывали сирены, а днём слышались взрывы. Стефания признавалась, что пережила сильный стресс, но старалась держать себя в руках. По её словам, дорога оказалась непростой.
«Десять часов полёта, эвакуация в аэропорту и неделя лютого стресса», — поделилась звездная наследница.
При этом блогер поблагодарила экипаж авиакомпании за поддержку и отметила тёплую, подбадривающую атмосферу на борту. Уже дома Стефания не скрывала эмоций и сказала, что после произошедшего особенно ценит чувство безопасности.