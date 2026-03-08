«Неделя лютого стресса»: Дочь Маликова провела неделю под обстрелами и вернулась домой из Дубая

08 марта 2026, 12:10

Стефания Маликова провела неделю под обстрелами и вернулась домой из Дубая

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания сообщила в личном блоге, что после недели тревоги смогла покинуть Дубай и вернуться домой.





Ранее она рассказывала подписчикам о напряжённой обстановке в городе — по ночам срабатывали сирены, а днём слышались взрывы. Стефания признавалась, что пережила сильный стресс, но старалась держать себя в руках. По её словам, дорога оказалась непростой.





«Десять часов полёта, эвакуация в аэропорту и неделя лютого стресса», — поделилась звездная наследница.