«Она больше опекун, чем жена»: брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: Инстаграм* @catherinezetajones)
Брак голливудских звезд Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс может развалиться в ближайшее время, сообщает RadarOnline.
Одной из главных причин называют возраст актера — ему скоро исполнится 81 год, что сильно отражается на образе жизни 55-летней супруги.
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«Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро мыслит, не такой мобильный, как раньше, и это проблема для Кэтрин. Она стала для него больше опекуном, чем женой, и она расстроена», — говорится в материале.По информации издания, карьера Зеты-Джонс под угрозой, так как Дуглас не может путешествовать с женой по местам съемок из-за преклонного возраста. При этом сама актриса не намерена расставаться с кинематографом.
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Данил Пономарев