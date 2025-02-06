Под чужим именем: как на самом деле зовут Брэда Питта, Вин Дизеля, Мерил Стрип и других звёзд

Брэд Питт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сегодня уже мало кого можно удивить использованием псевдонимов. Однако к именам некоторых звёзд все настолько привыкли, что даже представить не могут, что на самом деле их кумиров зовут по-другому.
Брэд Питт
Так, например, голливудский актёр Брэд Питт на заре своей карьеры решил взять псевдоним, созвучный с его реальным именем. При рождении звезду звали Уильям Брэдли Питт. Однако актёр не забыл своё настоящее имя и иногда представляется как Уильям. Представить Брэда с другим именем сложно, да и сам актёр нередко шутит на эту тему.
В 2020 году на церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт повеселил поклонников, появившись с бейджем, на котором было указано его реальное имя.
Карди Би
Карди Би (фото: Instagram* @iamcardib)
Американская хип-хоп исполнительница Карди Би тоже взяла псевдоним, сменив им реальное имя – Белкалис Марленис Альманзар. Певица рассказывала, что у её отца есть доминиканские корни, а у матери – тринидадские.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Полное имя популярной американской актрисы Риз Уизерспун звучит как Лора Джин Риз Уизерспун. Риз – это девичья фамилия её матери.
Мерил Стрип
Мерил Стрип (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип тоже взяла себе псевдоним, однако её история забавна и уходит корнями в детство. Когда-то отец маленькой Мэри Луиз Стрип придумал для дочери прозвище Мерил, которое закрепилось и стало известным на весь мир.
Ники Минаж
Ники Минаж (фото: Instagram* @nickiminaj)
Рэп-исполнительница Ники Минаж взяла свой звучный псевдоним во время подписания первых студийных контрактов. А до них девушку звали Оника Таня Мараж.
Вин Дизель
Вин Дизель (фото: Instagram* @vindiesel)
Актёр из популярного фильма «Формаж» Вин Дизель урождённый Марк Синклер. А своё сценическое имя он выбрал, сократив фамилию отчима Ирвина Винсента.
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*запрещён в РФ
Так, например, голливудский актёр Брэд Питт на заре своей карьеры решил взять псевдоним, созвучный с его реальным именем. При рождении звезду звали Уильям Брэдли Питт. Однако актёр не забыл своё настоящее имя и иногда представляется как Уильям. Представить Брэда с другим именем сложно, да и сам актёр нередко шутит на эту тему.
В 2020 году на церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт повеселил поклонников, появившись с бейджем, на котором было указано его реальное имя.
Карди Би
Карди Би (фото: Instagram* @iamcardib)
Американская хип-хоп исполнительница Карди Би тоже взяла псевдоним, сменив им реальное имя – Белкалис Марленис Альманзар. Певица рассказывала, что у её отца есть доминиканские корни, а у матери – тринидадские.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Полное имя популярной американской актрисы Риз Уизерспун звучит как Лора Джин Риз Уизерспун. Риз – это девичья фамилия её матери.
Мерил Стрип
Мерил Стрип (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип тоже взяла себе псевдоним, однако её история забавна и уходит корнями в детство. Когда-то отец маленькой Мэри Луиз Стрип придумал для дочери прозвище Мерил, которое закрепилось и стало известным на весь мир.
Ники Минаж
Ники Минаж (фото: Instagram* @nickiminaj)
Рэп-исполнительница Ники Минаж взяла свой звучный псевдоним во время подписания первых студийных контрактов. А до них девушку звали Оника Таня Мараж.
Вин Дизель
Вин Дизель (фото: Instagram* @vindiesel)
Актёр из популярного фильма «Формаж» Вин Дизель урождённый Марк Синклер. А своё сценическое имя он выбрал, сократив фамилию отчима Ирвина Винсента.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова