Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
В Сети появилась информация, что Анна Седокова 14 февраля, в День Святого Валентина, даст в Казахстане свой первый концерт после гибели бывшего мужа, известного баскетболиста Яниса Тиммы. Друг покойного Марк Пугачёв пишет казахстанским блогерам, пытаясь сорвать её выступление.
Негатив, который бурным потоком льётся сейчас на Анну, не вполне заслужен, отмечает сетевое издание StarHit. Во-первых, съёмки всех популярных телепередач, в которых мелькает артистка, проводились ещё до смерти спортсмена. Во-вторых, пара хоть и была очень красивой, но ведь по сути на момент самоубийства Тиммы уже не была таковой — они официально развелись.
Еркежан Шайхиева опубликовала переписку с Пугачёвым, где он называет певицу «не хорошим человеком» (так в тексте - прим. ред.) и говорит, что её шоу в Казахстане — это «не лучший вариант». Также он утверждает, что Седокова «всё забрала» у родителей бывшего мужа.
Если это какой-то пиар ход, то очень неважный. Судя по тексту, писал его полуграмотный человек, пренебрегающий элементарным правилами русского языка. Легче поверить, что текст сама себе прислала госпожа Еркежан Шайхиева. Блогер не скрывает отрицательного отношения к артистке, заявив, что не верит её слезам.
Следователи окончательно установили, что причиной смерти Яниса Тиммы стало самоубийство. Иные версии, по словам правоохранителей, не подтвердились.
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Еркежан Шайхиева опубликовала переписку с Пугачёвым, где он называет певицу «не хорошим человеком» (так в тексте - прим. ред.) и говорит, что её шоу в Казахстане — это «не лучший вариант». Также он утверждает, что Седокова «всё забрала» у родителей бывшего мужа.
Если это какой-то пиар ход, то очень неважный. Судя по тексту, писал его полуграмотный человек, пренебрегающий элементарным правилами русского языка. Легче поверить, что текст сама себе прислала госпожа Еркежан Шайхиева. Блогер не скрывает отрицательного отношения к артистке, заявив, что не верит её слезам.
Следователи окончательно установили, что причиной смерти Яниса Тиммы стало самоубийство. Иные версии, по словам правоохранителей, не подтвердились.
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Александр Бойцов