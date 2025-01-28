Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане

Модель и телеведущая Виктория Боня снова отправилась в Непал, чтобы подготовиться к покорению Эвереста. На этот раз звезда «Дома-2» восходит в горы под руководством опытного инструктора, однако, в отличие от предыдущих экспедиций, где она путешествовала с группой альпинистов, сейчас они находятся вдвоем. Об этом пишет «‎7Дней.ру».