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Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

В Сети появилась информация, что Анна Седокова 14 февраля, в День Святого Валентина, даст в Казахстане свой первый концерт после гибели бывшего мужа, известного баскетболиста Яниса Тиммы. Друг покойного Марк Пугачёв пишет казахстанским блогерам, пытаясь сорвать её выступление.
Негатив, который бурным потоком льётся сейчас на Анну, не вполне заслужен, отмечает сетевое издание StarHit. Во-первых, съёмки всех популярных телепередач, в которых мелькает артистка, проводились ещё до смерти спортсмена. Во-вторых, пара хоть и была очень красивой, но ведь по сути на момент самоубийства Тиммы уже не была таковой — они официально развелись.

Еркежан Шайхиева опубликовала переписку с Пугачёвым, где он называет певицу «не хорошим человеком» (так в тексте - прим. ред.) и говорит, что её шоу в Казахстане — это «не лучший вариант». Также он утверждает, что Седокова «всё забрала» у родителей бывшего мужа.



Если это какой-то пиар ход, то очень неважный. Судя по тексту, писал его полуграмотный человек, пренебрегающий элементарным правилами русского языка. Легче поверить, что текст сама себе прислала госпожа Еркежан Шайхиева. Блогер не скрывает отрицательного отношения к артистке, заявив, что не верит её слезам.

Следователи окончательно установили, что причиной смерти Яниса Тиммы стало самоубийство. Иные версии, по словам правоохранителей, не подтвердились.

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#следователи
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#съёмки
#певица
#спортсмены
Сати Казанова с трёхмесячной дочкой на руках закатила скандал в аэропорту, не выбирая выражений
Сати Казанова рассказала о сложном перелёте в Италию
28 января 2025, 10:43

Сати Казанова (фото: соцсети)

Певица Сати Казанова вместе с трёхмесячной дочкой и супругом Стефано Тиоццо прилетела к нему на родину в Италию. Однако поездка получилась непростой – Сати испытала сильный стресс и не смогла сдержать эмоций.
Поездка не задалась уже в аэропорту. Семья летела турецкой авиакомпанией из Москвы в Турин с пересадкой в Стамбуле. На неё было отведено два часа, однако первый рейс задержали, и пара с ребёнком едва не опоздала на второй самолёт.

Певица пожаловалась, что ей пришлось бежать с малышкой на руках через весь аэропорт в Стамбуле. Её поразило, что никто не оказал помощь.

«Мы испытали сумасшедший стресс. Мы прибыли в Стамбул за 45 минут до вылета туринского рейса. Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь. Мы подошли к нескольким ребятам на гольфкарах, просили довезти. Абсолютный игнор, ноль заботы!», – возмутилась Казанова.
Мужу артистки пришлось бежать вперёд, чтобы задержать посадку, – он успел в последний момент. Подоспевшая певица отчитала сотрудников авиакомпании за безразличие к пассажирам.

После бывшая солистка группы «Фабрика» отметила, что выпустила пар не на тех людей, на которых следовало. В итоге она получила «кармический подзатыльник» – её чемодан был потерян.

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Экс-«блестящая» Ольга Орлова рассказала о болезни дочери и своем недуге
28 января 2025, 10:26

Ольга Орлова с дочерью (Фото: соцсети)

Певица Ольга Орлова вернулась из отпуска на Мальдивах, где проводила время с мужем дочерью Анной. На обратном пути, прямо в самолёте, у малышки вдруг резко подскочила температура.
То ли родители были слишком увлечены друг другом, то ли няня недосмотрела, но ребёнок заболел. Сейчас ведущая проекта «Дом-2» полностью сосредоточена на здоровье дочери.

«Анюта вируснулась по пути домой. В полёте уже поднялась температура, начался кашель. Так что неделю полечимся дома», — написала Ольга в своём блоге.

Также экс-солистка «Блестящих» призналась, что и у неё самой есть проблемы со здоровьем. Уже около года у звезды немеют руки и периодически появляются сильные боли. Однако врач пока не могут поставить верный диагноз. Многочисленные обследования показывают противоречивые результаты.

Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года от бизнесмена Валерия. У неё также есть взрослый сын Артём от первого мужа Александра Карманова. Известной певица стала в составе группы «Блестящие», где выступала вместе с Жанной Фриске и Кристиной Новиковой.

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«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа
Певица Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Дональда Трампа
28 января 2025, 10:19

Селена Гомес (фото: соцсети)

Американская певица Селена Гомес опубликовала в своих соцсетях видео, на котором предстала перед поклонниками в слезах. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.
«Мне так жаль. Весь мой народ атакуют и детей. Они ничего не понимают. Простите, я хотела бы что-то сделать, но не знаю, как», – заявила звезда.
Гомес говорила это и рыдала, вытирая слёзы руками. Также своё видео знаменитость сопроводила эмодзи с флагом Мексики.

По данным издания, вскоре после публикации певица удалила пост, но к тому моменту он уже успел разлететься по сети.

Отмечается, что эта запись последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике». Позднее его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов из страны без проведения судебного заседания. Таким образом из США могут депортировать более 730 тысяч несовершеннолетних, не считая взрослого населения.

Селена Гомес родилась в США, однако часто говорит о своём мексиканском происхождении. В 2019 году она стала исполнительным продюсером документального фильма от Netflix «Жизнь без документов», в котором рассказывается о судьбах нелегальных мигрантов в США.

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Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти
28 января 2025, 09:46

Фото: iStock/sihasakprachum

Модель и телеведущая Виктория Боня снова отправилась в Непал, чтобы подготовиться к покорению Эвереста. На этот раз звезда «Дома-2» восходит в горы под руководством опытного инструктора, однако, в отличие от предыдущих экспедиций, где она путешествовала с группой альпинистов, сейчас они находятся вдвоем. Об этом пишет «‎7Дней.ру».
К сожалению, это восхождение обернулось для Виктории проблемами со здоровьем. Она вышла на связь с подписчиками и сообщила о возникших трудностях, попросив рекомендации проверенного травматолога, специализирующегося на вывихах плеча и готового консультировать онлайн, изучив снимки КТ. Модель не уточнила, кто именно получил травму — она сама или ее инструктор, но вероятность того, что неприятность приключилась с ней, кажется более вероятной.

Напомним, что Виктория Боня активно увлекается альпинизмом последние несколько лет и уже успела покорить несколько сложных вершин. В своем последнем путешествии она успешно взошла на гору Манаслу, которая считается одной из самых трудных для восхождения. На вершине Виктория сделала фото с российским флагом и не смогла сдержать слез радости.

Подписчики выражают поддержку и надеются на скорейшее выздоровление модели.

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Бывший футболист Евгений Алдонин поделился неожиданным признанием о жизни своей дочери
Вера Алдонина выбирает студенческую жизнь вместо семейных встреч
28 января 2025, 09:10

Фото: iStock/finwal

Отец Веры Алдониной, бывший футболист Евгений Алдонин, рассказал, что дочка, поступившая во ВГИК, теперь предпочитает проводить время в студенческой тусовке. Это стало причиной редких встреч с родными. Об этом пишет Экспресс газета.
После развода с певицей Юлией Началовой Евгений нашел счастье во втором браке, но всегда оставался опорой для своей старшей дочери. Когда не стало артистки, он продолжил поддерживать Веру, которая осталась жить с бабушкой и дедушкой. Однако формат их общения изменился: если раньше девушка часто гостила у Алдониных, то теперь такие встречи стали редкостью.

Поступив в мастерскую Александра Михайлова, звезды трагикомедии «Любовь и голуби», Вера полностью погрузилась в учебу. Отец отметил, что она не только увлечена учёбой, но и активно общается со сверстниками. Единственное, что беспокоит Евгения, это стремление дочери успеть всё и везде.

«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась», — отметил Евгений Алдонин.

У Евгения Алдонина сложилось впечатление, что у его дочери Веры очень-очень сложный график, так как она практически с понедельника по субботу находится в постоянном рабочем режиме. Он отметил, что она, похоже, действительно нашла свое призвание, поскольку поступила с высшим баллом и учится без каких-либо нареканий.

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«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей
28 января 2025, 05:39

Константин Эрнст и София Эрнст(Фото: соцсети)

София Эрнст в свои 36 лет является актрисой с внушительной биографией и матерью троих детей. Между ней и ее мужем Константином Эрнстом разница в возрасте составляет 27 лет. Несмотря на это, отношения пары остаются крепкими и благополучными. Как софия смогла стать супругой директора «первого канала», читайте в этом материале.

История отношений и почему София стала самозванкой


Пара познакомилась в 2014 году. В это время Константин занимался подготовкой Олимпиады, а София работала байером и одевала состоятельных женщин. Продюсер сразу обратил внимание на девушку и стал искать с ней встречи. Как отмечают в «Радио КП», его интеллектуальная манера общения заставляла Софию иногда гуглить обсуждаемые понятия.

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Как рассказала потом в интервью сама София, спалилась она в одном книжном магазине, где хотела найти найти ответ на очередное понятие. Там же она и встретила Константина.

«Я сильно боялась, что он поймет, что я самозванка. Но я боролась за этого парня, поскольку знала: он именно тот, о ком я мечтала», — рассказывает София.

При этом пара без долгих ухаживаний Константина начала жить вместе. Даже несмотря на это, девушка продолжала обращаться к своему избраннику на «вы». Свадьба же молодоженов прошла скромно, без лишней шумихи.

Фото: соцсети

Рождение детей и начало актерской карьеры Софии


Еще до официального брака девушка подарила Константину первую дочь Эрику. В 2016 году на свет появилась уже Кира, вторая дочь пары. Тогда же София захотела начать актерскую карьеру, о которой мечтала.

«Сперва он надеялся, что я не поступлю, потом — что не выдержу учебный ритм, затем — что меня усмирит первое материнство. Но когда меня не остановило второе материнство, он махнул на меня рукой и сказал: «Вот так вот мне не повезло» — поделилась девушка.

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Как пишут BiBip, на данный момент София умело совмещает свое творческое ремесло с ролью заботливой матери. На ее счету уже роли в театре и игра в более чем десяти проектах. На этом она не планирует останавливаться и хочет продолжать развивать свою карьеру.

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#девушка
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Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина
28 января 2025, 04:44

Артем Шейнин (Фото: соцсети)

Артем Шейнин имеет неоднозначную репутацию у зрителей. Несмотря на работу с Дмитрием Киселёвым и Владимиром Познером, ведущий программы «Время покажет» обрел славу журналиста со множеством скандалов. О самых громких из них читайте в этом материале.

Начало работы во «Время покажет» и конфликт с Майклом Бомом


Как сообщает телеканал 78, Артем Шейнин впервые стал появляться на экранах в программе «Время покажет», где сидел на трибуне. В 2016 году ведущий передачи Петр Толстой принял участие в избирательной кампании, в связи с чем Шейнин начал его подменять. По его словам, первые полтора года он не мог позволить себе надеть костюм, так как хотел быть ближе к телезрителю.

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В октябре 2017 года в одном из выпусков Шейнин набросился на американского политического обозревателя Майкла Бома со словами:

«Ты че меня провоцируешь, друг мой? Я ж тебе сказал: «Сидеть!»

Тогда начавшийся конфликт был остановлен ведущей Екатериной Стриженовой. Как позже рассказал Артем, в итоговую версию не попал полный фрагмент, где Майкл провоцировал Шейнина.

Фото: соцсети


Плевок в лицо от украинского солдата


В 2018 к Артему Шейнину, который был на отдыхе в Вероне, подошел украинский солдат Валерий Ананьев. Последний сначала провоцировал журналиста на драку, после чего плюнул ему в лицо. Как потом прокомментировал сам Шейнин, это был конфликт ради конфликта. По итальянскому законодательству первый, кто совершит удар, понесет серьезное наказание. В связи с этим Артем высказался так:

Все действия этого «хероя» сводились к тому, что он первым не ударял.

Мат на корпоративе и критика Ксении Собчак


На одном из видеороликов Артем Шейнин во время корпоратива и в майке-алкоголичке ругался матом. Ведущего сняла его коллега, которая как потом призналась, сделала это не для подставы, а из-за своей гордости из-за работы с журналистом.

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Также за год до выборов 2018 Артем раскритиковал инициативу Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ. Ее предвыборную кампанию он назвал «шоу». Также ведущий надел маску клоуна и спросил у Ксении, кого она назначит на посты министров в случае своей победы.

Сама Собчак после дала такой комментарий:

Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о гибели своего соседа, друга, брата

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#ксения собчак
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Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком
28 января 2025, 02:00

Марат Сафин (Фото: соцсети)

Теннисист Марат Сафин в нулевых являлся секс-символом и сердцеедом. Его личная жизнь всегда была под пристальным вниманием общественности. До 2016 года слухи о романах Сафина постоянно мелькали в повестке. Последней, кто смог покорить сердце спортсмена, называют Викторию Боню. О том, почему теннисист до сих пор остается холостяком, читайте в этом материале.

Образ завидного жениха


Как пишут Starhit, на момент завершения карьеры состояние Марата Сафина оценивалось в 14 миллионов долларов. Также он являлся владельцем виллы в Монте-Карло и пентхауса на Патриарших прудах. Ко всему прочему Марат имеет спортивное телосложение и отличное чувство юмора.

Помимо достижений в теннисе, в числе которых есть несколько титулов «Большого шлема» и звание первой ракетки мира, Марат привлекал внимание звезд женского пола. По слухам, сама Мадонна признавалась, что не против бы была родить от Сафина ребенка. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Тиффани Тиссен на одной вечеринке обмолвилась, что непременно затащила бы сексуального российского спортсмена в постель. А кого сам выбирал себе Марат Сафин?


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Невесты спортсмена


Одной из первых возлюбленных Марата стала испанская топ-модель Сильвия Торрес-Валеро, с которой он разъезжал по Нью-Йорку и Монте-Карло. После список пассий Сафина пополнили фотомодель Марии Кривцовой и Татьяна Корсакова, роман с которой сам спортсмен не подтверждал.

По случаю выигрыша турнира «Большого шлема», Марат представил публике дизайнера Дарью Жукову. С ней отношения продлились недолго, а после она стала женой Романа Абрамовича. При этом Сафин переключил свое внимание на солистку группы «Другие правила» Алену Селезневу. Далее в числе избранниц оказалась Елена Корикова. Даже ходили слухи об их обручении, но отношения все-же распались. Есть предположение, что причиной расставания стала чрезмерная ревнивость Сафина.

Марат Сафин и Дарья Жукова (Фото: соцсети)

Отношения с Аидой Гарифуллиной


В 2016 году в сети стала появляться информация о романе Марата Сафина с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Как отмечают в Starhit, она имела наибольшие шансы сделать холостяка своим мужем. Несмотря на это, пара тоже рассталась, но уже из-за загруженности графиков.

При этом Аида поделилась, что никогда не забудет отношения с Маратом, который для нее стал идеалом мужчины. Певица познакомила теннисиста даже со своей мамой. Также Аида окрестила Сафина как большого романтика, устраивавшего неповторимые свидания. Гарифуллина не смогла позволить себе потерять Марата, поэтому они остались друзьями.

Марат Сафин и Аида Гарифуллина (Фото: соцсети)

Слухи о романе с Викторией Боней и жизнь с кошками


В конце 2020 года общественность стала обсуждать потенциальный роман между Маратом и Викторией Боней. Последняя часто стала публиковать фото со спортсменом в своем микроблоге. К тому же Марат подарил ей на день рождения роскошный букет роз. Несмотря на все подозрения фанатов, сама Боня недавно заявила. что между ними была дружба, а также один поцелуй.

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Сам Марат высказывался о своем одиночестве так:

«Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно, — уверял он в прямом эфире с Тиной Канделаки. — С годами начинаешь ценить тишину и одиночество — не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно, такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должно присутствовать. И интеллект».

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«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру
Аня Покров подарила маме квартиру на день рождения
27 января 2025, 23:05

Аня Покров (Фото: соцсети)

Певица Аня Покров купила матери квартиру в подарок на день рождения. Об этом она радостно сообщила в социальных сетях. Известно, что артистка самостоятельно зарабатывает с 14-ти лет.
«С днем рождения, моя любимая мама! Я рада, что выросла и могу исполнять твои мечты! Но что там квартиры... ты достойна всего этого мира! Спасибо тебе за жизнь! Я люблю тебя», — написала девушка на личной странице.
Фолловеры оценили поступок знаменитости, к ним также присоединились блогеры, включая актрису Наталью Рудову.

Ранее стало известно, что актриса Наталья Рудова показала свою фигуру после отдыха на островах. Теперь, по ее словам, она готова вернуться в столичную суету, сбросив лишние килограммы.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
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