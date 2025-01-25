Иски, угрозы, мошеннические схемы: подноготная Марка Пугачева, обвинявшего Анну Седакову в смерти Яниса Тиммы

Марк Пугачев (Фото: соцсети)
Клиенты компании Марка Пугачева, обвинявшего Анну Седокову в смерти Яниса Тиммы, массово жалуются на обман. Еще бизнесмена выселяли из арендуемого жилья из-за неуплаты.
Близкий друг Яниса Тиммы
Экс-супруг певицы Анны Седоковой ушел из жизни 17 декабря 2024 года — ему было только 32 года. Тело Яниса Тиммы нашли в подъезде московского хостела — там баскетболист арендовал жилье. За день до кончины Седокова отпраздновала свое 42-летие. Узнав о смерти бывшего партнера по жизни, у Седоковой случился нервный срыв и она попала в больницу, из-за чего не смогла быть на похоронах Тиммы в Латвии.
После трагических событий Анну начали травить. Часть пользователей соцсетях обвиняют артистку в доведении Яниса до самоубийства. Тогда же с громкими заявлениями стал выступать предприниматель из Майами Марк Пугачев. Мужчина отметил, что был близким другом Тиммы.
Из соцсетей Яниса Тиммы внезапно исчезли все фото с Анной Седоковой: отец баскетболиста отреагировал на слухи
Еще бизнесмен подчеркивал, что главный фигурнат уголовного дела по факту смерти Яниса — Анна, которая якобы довела мужчину до самоубийства. Марк объявил, что готов давать показания против Седоковой, поскольку якобы знает семейные тайны бывших супругов. Однако близкие Яниса, в том числе его сестра, отец и первая жена не выступали с такими заявлениями, они говорили только о том, что в обстоятельствах смерти баскетболиста разбираются правоохранительные органы. Против Седоковой не возбуждали уголовное дело, сообщил журнал VOICE.
Марк Пугачев (Фото: соцсети)
Кто такой Марк Пугачев?Сначала мужчина трудился программистом в Москве, а потом занялся развитием собственного дела — открыл ресторан, караоке и магазин одежды. Следом Пугачев эмигрировал в Соединенные Штаты Америки — там он основал консьерж-сервис по аренде люксовых автомобилей, яхт и частных самолетов. В Майами предприниматель проживает вместе с женой и дочерью. В соцсетях бизнесмена называют «профессиональным прилипалой» к звездам (в личном блоге бизнесмена порой мелькают фотографии с разными артистами), а сайты с содержанием отзывов о его компании переполнены негативными комментариями обманутых клиентов.
Обманутые клиенты
Отыскать недовольных сервисом Пугачева жителей Майами и гостей США оказалось несложно. Исходя из отзывов, у Марка и его жены есть две системы обмана. Первая является упрощенной — довольный клиент возвращает авто класса люкс предпринимателю и просит вернуть залог, который составляет от 1000 до 2000 долларов. Пугачев и его избранница обещают перевести денежные средства в скором времени после тщательной проверки машины на наличие повреждений, после чего блокиурют человека в соцсетях и перестают ему отвечать.
Одна из клиенток, ставшей жертвой мошеннической схемы Марка, в начале октября внесла залог в 500 долларов за «Ламборгини» на день рождения своего супруга.
«Машина должна была быть в аэропорту, но так и не приехала. Он [Марк Пугачев] сказал, что привезет ее в мой отель и оплатит мой Uber, за который мне в итоге пришлось заплатить, потому что он так и не появился в отеле», — рассказала женщина.
Обманутая клиентка подчеркнула, что когда человек хочет позвонить в компанию напрямую, то он не может поговорить с человеком.
«Вы получаете автоматическое сообщение от Кэти о том, что она «помогает другим людям». К сожалению, я воспользовалась дебетовой картой и не получил ни возврата денег в размере 500 долларов, ни какого-либо сообщения от компании», — отметила она.
Женщина поделилась, что не подписывала никаких юридических документов, а все было «только в электронном виде».
«Я внесла предоплату за услугу, которую так и не получила. Я отправила документы о лицензии и страховке, и, как ни странно, мы внезапно начали получать электронные письма с предупреждениями о
мошенничестве. Не повторяйте мою ошибку!», — рассказала она.
Когда обманутая клиентка написала отзыв, ей вдруг пришло сообщение с вопросом, получила ли она обратно свой депозит и может ли она удалить отзыв. Пугачев обещал отправить его обратно в тот же день, но не деньги так и не пришли.
«Мошенники, держитесь от них подальше!!!! Как только они заберут ваш депозит, вы больше не услышите о них ничего!!! Не пользуйтесь услугами этой компании!!!», «Это мошенники, а не прокат автомобилей! Они предлагают автомобили, которых у них нет, и не возвращают залог», «Это место — мошенничество. Они отказываются общаться в переписке, только по телефону. Они украли у меня депозит в размере 1000 долларов и не отвечают на сообщения. Я собираюсь подать в суд», — такие комментарии оставляют почти на всех ресурсах, на которых предлагаются услуги компании бизнесмена.
По второй системе обмана предприниматель забирает еще большие суммы. Марк согласовывает с клиентом выбор автомобиля, время пользования машиной, запрашивает всю сумму за аренду транспортного средства или же большую часть, а потом перестает выходить на связь.
Марк Пугачев (Фото: соцсети)
Иски против предпринимателя
Несмотря на огромное количество недовольных махинациями Марка клиентов, в социальных сетях мужчина демонстрирует роскошный образ жизни. Шикарные вечеринки, дорогие авто, яхты и ювелирные украшения — то, что Пугачев публикует в своем блоге. Накануне против бизнесмена и его супруги подали иск с требованием выселить их из апартаментов во Флориде, отметил журнал VOICE.
В марте 2019 года предприниматель и его жена заселились в апартаменты, стоимость которых достигала 2595 долларов (порядка 256 тысяч рублей) ежемесячно. В начале 2022 года супруги перестали оплачивать аренду, в связи с чем владелец апартаментов попросил Пугачевых освободить жилое помещение. Марк и Юлия не исполнили требование владельца, из-за чего против них подали иск. Суд признал Пугачевых виновными в неуплате, он потребовал выселения из апартаментов, а еще обязал супругов выплатить долг, составлявший пять тысяч долларов (где-то 512 тысяч рублей). Исходя из документов, Марка и его жену два раза выселяли из-за неуплаты жилья.
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
Весной 2024 года против бизнесмена подали еще один иск, касавшийся его долгов. В апреле 2024 году Марк и некая компания Crocus Group LLC взяли в долг 40 тысяч долларов (более 4 миллионов рублей) у Brasko Capital LLC, обеспечив заем ювелирными изделиями, часами, а еще мотоциклом Can Am. Долг было необходимо погасить за 120 дней, но ни сам Марк, ни компания не отдали деньги организации, после чего Brasko Capital направили иск в суд.
Во время разбирательств оказалось, что часы фирм Rolex, Cartier, Audemars Piguet, а еще браслет Cartier, предостаавленные Марком в качестве обеспечения по займу, были фальшивыми, их стоимость оценили в 100 долларов. В итоге задолженность Марка достигла 48 тысяч долларов, а также дополнительные штрафы за просрочку и предсудебные проценты.
Марк Пугачев и Юлия Пугачева (Фото: соцсети)
Кто такая Юлия Пугачева?
Жена Пугачева Юлия тоже принимает участие в аферах любимого. Обманутые клиенты предпринимателя говорят, что женщина активно участвует в ведении мошеннической деятельности супруга. Она тоже принимает заявки на аренду машин, а потом перестает отвечать клиентам, которые ожидают возврата своих средств.
Оказалось, что в октябре 2023 года Юлия была арестована. Причиной задержания жены бизнесмена стала поездка на машине, которую замаскировали под полицейский автомобиль. Супруги перекрасили одну из своих машин в цвета траснпортных средств правоохранительных органов, а еще установили на крыше транспортного средства мигалки — это грубое правнорушение не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире.
«Согласно протоколу задержания, Юлия Пугачева обвиняется в управлении транспортным средством без регистрации, неправомерном использовании номерного знака дилера и имитации номерного знака FHP (дорожный патруль). Пугачевой предъявлено обвинение в мелком правонарушении. Она сообщила, что наняла адвоката», — отмечали американские СМИ.
Угрозы Марка Пугачева
После смерти Яниса Тиммы предприниматель не только начал травить Анну Седокову, но и стал демонстрировать публике свое желание помочь семье баскетболиста. Накануне предприниматель привез отцу Тиммы любимого пса спортсмена. Мужчина поделился, что ему было тяжело перевезти животное из Соединенных Штатов Америки в Европу. Когда один из подписчиков Пугачева спросил, когда тот планирует закончить обсуждать тему смерти Тиммы, Марк возмутился. Бизнесмен нецензурно оскорбил подписчика, а еще призвал общественность «закидать гниду тухлыми яблоками».
«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью
Угрозы — одно из излюбленных средств Пугачева при конфликтах оппонентами. К примеру, автор Телеграм-канала «ИМПРЕСАРИО» назвал предпринимателя аферистом и проходимцем, а еще объявил, что тот «хайпует на смерти баскетболиста». Предприниматель не смог промолчать и после подобных высказываний и пустил в ход угрозы.
«Дай мне просто свой телефон, пока я не заплатил и люди тебя не нашли и не разбили твою голову, мразь. Слишком много ты говоришь, тебе надо башку разбить», — отмечал Пугачев.
При этом о близкой дружбе Тиммы и Пугачева до смерти спортсмена никто не говорил. Янис и Анна несколько раз пользовались услугами компании Марка, но ни баскетболист, ни сама певица никогда не называли бизнесмена другом на публике. О дружбе не упоминали и родные Яниса после трагедии. Недавно сестра Яниса только подчеркнула, что Седокова правда закрывала кредиты спортсмена даже после того, как супруги развелись. Последний платеж в размере 295 тысяч Анна отправила экс-супругу за 11 дней до его кончины.
Читайте также:
Дорогие рестораны и чемоданы брендовой одежды: друг покойного Яниса Тиммы рассказал, сколько денег он тратил на Седокову
Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским
«Либо я, либо она!»: Отец Яниса Тиммы рассказал, перед каким страшным выбором ставила Седокова его сына
Ольга Енгалычева