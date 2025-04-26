«Я нервничаю, как не знаю кто…»: Анастасия Волочкова взволнована свадьбой дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)
26 апреля в Санкт-Петербурге состоится свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой. В разговоре с изданием StarHit балерина поделилась эмоциями перед грядущим торжеством и заявила, что сильно нервничает.
Свадебная церемония 19-летней Ариадны и ее партнера Никиты пройдет в Тронном зале особняка И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Оказалось, что влюбленные обручились еще в столице, а на днях обвенчались.
Волочкова не стала скрывать, что спешит на праздник и сильно переживает. Известно, что Анастасия сама занималась организацией свадьбы Ариадны, поэтому для нее важно, чтобы все прошло гладко. Еще танцовщица возмутилась повышенным вниманием со стороны журналистов к знаменательному для ее родных дню.
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«Роспись была в Грибоедовском загсе в Москве, венчание прошло пару дней назад в Санкт-Петербурге в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины», — обратила внимание балерина.
Волочкова не стала скрывать, что спешит на праздник и сильно переживает. Известно, что Анастасия сама занималась организацией свадьбы Ариадны, поэтому для нее важно, чтобы все прошло гладко. Еще танцовщица возмутилась повышенным вниманием со стороны журналистов к знаменательному для ее родных дню.
«Ребята, умоляю вас! Мне через 15 минут нужно быть на месте, в особняке. Свадьба, помолвка, венчание, роспись — это дело двух людей! Почему вы думаете, что все должны быть у меня сегодня в особняке и лезть своими камерами в тарелки, в бокалы? Мы сами отметим! Я нервничаю, как не знаю кто…», — подчеркнула Волочкова.
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Ольга Енгалычева