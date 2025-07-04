«Она – культурный код»: Клара Новикова заявила об уникальности покинувшей Россию Пугачёвой

04 июля 2025, 17:05

Юмористка Новикова заявила, что песни Пугачёвой у россиян в крови

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Песни Аллы Пугачёвой у россиян в крови. С таким утверждением выступила юмористка Клара Новикова, слова которой приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».





Артистка встала на защиту покинувшей Россию Пугачёвой. Новикова считает певицу не только личностью, но и «культурным кодом». По её словам, никто лучше Примадонны не сможет исполнить её хиты.





«Её не сыграть, никто же не знает, кто такая Алла Пугачёва, что она чувствует внутри. Она не то, что в крови, она – культурный код», – заявила Новикова.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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