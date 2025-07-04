Шаляпин убеждён, что Пугачёвой не удастся вернуть прежний статус: «Народ не простит»

04 июля 2025, 14:06

Шаляпин заявил, что Пугачёва сама уничтожила свою карьеру на склоне лет

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Алла Пугачёва сама уничтожила свою карьеру и репутацию на родине. Если её и пустят обратно в Россию, былой славы ей уже не вернуть, убеждён певец Прохор Шаляпин.







«Сама себе уничтожила карьеру под старость лет. Руководство нашей страны даже не вписывает её в иноагенты. Я думаю, правильная политика – не делать на этом акцент», – заявил артист в беседе с NEWS.ru.