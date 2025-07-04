Шаляпин убеждён, что Пугачёвой не удастся вернуть прежний статус: «Народ не простит»
Шаляпин заявил, что Пугачёва сама уничтожила свою карьеру на склоне лет
Алла Пугачёва сама уничтожила свою карьеру и репутацию на родине. Если её и пустят обратно в Россию, былой славы ей уже не вернуть, убеждён певец Прохор Шаляпин.
«Сама себе уничтожила карьеру под старость лет. Руководство нашей страны даже не вписывает её в иноагенты. Я думаю, правильная политика – не делать на этом акцент», – заявил артист в беседе с NEWS.ru.Шаляпин предположил, что поведение Пугачёвой может быть вызвано её возрастом. Однако, даже если артистка вернётся в Россию, «народ не простит», а культ личности остался в далёком прошлом.