«Я могу справиться сама»: Милли Бобби Браун ответила на нападки в адрес супруга

11 июня 2026, 23:23

Милли Бобби Браун заступилась за мужа после критики в соцсетях

Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала критику, которая обрушилась на её супруга Джейка Бонджови после публикации снимков папарацци. Пользователи соцсетей решили, что муж актрисы недостаточно помогает ей в повседневной жизни, поскольку на фотографиях она самостоятельно несла вещи во время прогулки.