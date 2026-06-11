«Я могу справиться сама»: Милли Бобби Браун ответила на нападки в адрес супруга
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала критику, которая обрушилась на её супруга Джейка Бонджови после публикации снимков папарацци. Пользователи соцсетей решили, что муж актрисы недостаточно помогает ей в повседневной жизни, поскольку на фотографиях она самостоятельно несла вещи во время прогулки.
В подкасте Not Gonna Lie 22-летняя актриса призналась, что подобные замечания кажутся ей проявлением двойных стандартов. По словам Браун, общество часто призывает женщин быть самостоятельными и независимыми, однако затем осуждает их за стремление справляться с бытовыми задачами без помощи мужчины.
Актриса подчеркнула, что вполне способна сама носить свои вещи и не считает это поводом для обсуждения. Она также отметила, что наличие мужа рядом не означает постоянную необходимость его участия в каждом бытовом вопросе. Кроме того, Милли вступилась за Джейка Бонджови, отвергнув предположения о том, что он является плохим партнёром. Звезда заявила, что её супруг всегда готов поддержать её и помочь в любой ситуации, но при этом уважает её самостоятельность и уверенность в собственных силах.
Браун добавила, что окружающие делают выводы о чужих отношениях, не зная, как всё устроено на самом деле. По её словам, Джейк остаётся заботливым и внимательным человеком, а их семейная жизнь далека от тех представлений, которые пытаются навязать пользователи интернета.
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