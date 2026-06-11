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«Я могу справиться сама»: Милли Бобби Браун ответила на нападки в адрес супруга

Милли Бобби Браун заступилась за мужа после критики в соцсетях
Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала критику, которая обрушилась на её супруга Джейка Бонджови после публикации снимков папарацци. Пользователи соцсетей решили, что муж актрисы недостаточно помогает ей в повседневной жизни, поскольку на фотографиях она самостоятельно несла вещи во время прогулки.



В подкасте Not Gonna Lie 22-летняя актриса призналась, что подобные замечания кажутся ей проявлением двойных стандартов. По словам Браун, общество часто призывает женщин быть самостоятельными и независимыми, однако затем осуждает их за стремление справляться с бытовыми задачами без помощи мужчины.

Актриса подчеркнула, что вполне способна сама носить свои вещи и не считает это поводом для обсуждения. Она также отметила, что наличие мужа рядом не означает постоянную необходимость его участия в каждом бытовом вопросе. Кроме того, Милли вступилась за Джейка Бонджови, отвергнув предположения о том, что он является плохим партнёром. Звезда заявила, что её супруг всегда готов поддержать её и помочь в любой ситуации, но при этом уважает её самостоятельность и уверенность в собственных силах.

Браун добавила, что окружающие делают выводы о чужих отношениях, не зная, как всё устроено на самом деле. По её словам, Джейк остаётся заботливым и внимательным человеком, а их семейная жизнь далека от тех представлений, которые пытаются навязать пользователи интернета.

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Софья Метелева

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