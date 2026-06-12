В Москве суд рассмотрит иск на 44 миллиона рублей к певцу Олегу Газманову

12 июня 2026, 06:33

Олег Газманов (Фото: Instagram* @oleggazmanov)

В Москве суд рассмотрит иск на 44 миллиона рублей к народному артисту РФ Олегу Газманову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.





Иск подал бывший директор певца Дмитрий Царенко, который сейчас находится в следственном изоляторе. Предварительную беседу назначили на 18 июня.



Два года назад Газманов обратился в полицию с подозрением на хищение средств, поступавших с концертов. В итоге Царенко приговорили к четырём годам колонии из-за мошенничества на сумму 10,4 миллиона рублей. Позже завели ещё одно дело — уже на 15,3 миллиона. Артиста допрашивали по обоим делам как потерпевшего.



Царенко своей вины не признаёт. По его словам, он проводил средства через своё ИП по указанию Газманова для удобства певца, а затем выдавал их наличными или переводил на личный счёт артиста. Иск на 44 миллиона, как пояснил адвокат Царенко, основан на суммах, которые бывший директор за пять лет положил на счета звезды. Заявитель считает, что раз Газманов не признаёт эти деньги концертными гонорарами, то должен их вернуть.



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