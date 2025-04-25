Репер Баста заработал баснословную сумму на ресторанном бизнесе

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Рэпер Баста, известный под настоящим именем Василий Вакуленко, продолжает удивлять своих поклонников не только музыкальными успехами, но и впечатляющими достижениями в ресторанном бизнесе. Об этом стало известно «Страстям».
Его сеть заведений Frank by Баста, которая насчитывает более 15 ресторанов только в Москве, демонстрирует уверенный рост и финансовую стабильность.
Согласно свежим данным, опубликованным изданием «Страсти», в 2024 году ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» заработало колоссальные 395 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 370 миллионов рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее, когда организация принесла рэперу 197 миллионов рублей чистой прибыли.
Несмотря на небольшой налоговый долг в 33 тысячи рублей, зафиксированный в ноябре 2024 года, сейчас у компании нет никаких задолженностей. Это свидетельствует о грамотном управлении и успешной стратегии развития бизнеса.
Баста уверенно движется к новым вершинам, подтверждая, что его талант не ограничивается лишь музыкальной сценой.
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Согласно свежим данным, опубликованным изданием «Страсти», в 2024 году ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» заработало колоссальные 395 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 370 миллионов рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее, когда организация принесла рэперу 197 миллионов рублей чистой прибыли.
Несмотря на небольшой налоговый долг в 33 тысячи рублей, зафиксированный в ноябре 2024 года, сейчас у компании нет никаких задолженностей. Это свидетельствует о грамотном управлении и успешной стратегии развития бизнеса.
Баста уверенно движется к новым вершинам, подтверждая, что его талант не ограничивается лишь музыкальной сценой.
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Дарья Осипова