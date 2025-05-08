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«Она нас оставила и уехала в Америку»: Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России

Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России. Об этом сообщил её теперь уже бывший директор Александр Качан в беседе с «Абзацем».
В сентябре прошлого года дочь Аллы Пугачёвой заявила, что выступит в России «когда-нибудь в лучшей жизни». Решение о прекращении концертной деятельности на родине артистка приняла после того, как её выступления начали массово отменяться из-за жалоб общественников. Однако на фоне недавнего запрета на въезд Орбакайте в Латвию в Сети заговорили о возможном возвращении певицы в РФ.

Но Качан поспешил опровергнуть эти домыслы. По его словам, после отъезда артистки из России год назад, они перестали общаться и сотрудничать.

«Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», – подчеркнул экс-директор Орбакайте.
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*запрещён в РФ
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#сша
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#певица
#шоу-бизнес
Похоже на провокацию: Лариса Гузеева рассказала, где отметит 9 мая
Лариса Гузеева отметит 9 мая в Германии
08 мая 2025, 08:41

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева отправилась в путешествие на майские праздники. Телезвезда рассказала, что сейчас находится в Германии.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» показала уникальный ресторан в Берлине, где ей удалось побывать. Заведение работает в старинном здании 17 века. Это место очень поразило Гузееву.

А вот подписчики удивлены, что звезда решила провести выходные именно в Германии. Вероятнее всего, там же она останется и 9 мая. Многие посчитали, что Гузеевой не следовало афишировать этот факт, поскольку в современных реалиях это можно считать за провокацию.

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*запрещён в РФ
#выходные
#9 мая
#ресторан
#германия
#россия
#майские праздники
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«Сам себя загнал в кабалу»: продюсер Бардаш рассказал о музыкальном рабстве автора хита про бобра
Продюсер Бардаш: автор хита «Бобр» Скрипка ограничен из-за контракта
08 мая 2025, 08:20

Слава Скрипка (фото: ВКонтакте @skripka_slava)

Автор популярного в соцсетях хита про бобра Слава Скрипка сильно ограничен из-за контракта. Об этом рассказал продюсер Юрий Бардаш.
Он отметил, что в числе первых ознакомился с песней «Бобр» и сразу же предсказал ей большой успех.

«Я ему сказал: „Слава, это огромный хит, он повсюду попадёт, просто порвёт пространство“. Я всячески подбодрил Славу, вдохновлял. В массы я её первым запустил», – отметил Бардаш в беседе с KP.ru.
Однако позже Скрипка подписал некий договор с компанией, из-за которого теперь не может появляться в СМИ и давать какие-либо комментарии.

«Я его звал на Первый канал на передачу. Он не может прийти – не то чтобы с этой песней, он вообще никуда не может прийти. Я бы сказал, что он сам себя в эту кабалу загнал. Я не считаю, что продюсеры в этой стране – какие-то плохие. Нет. Иногда люди делают ошибки из незнания, страхов и всего такого», – объяснил продюсер.
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Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»

Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»
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#продюсер
#певец
#шоу-бизнес
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Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»
Люся Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Филиппом Киркоровым
08 мая 2025, 07:53

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Люся Чеботина рассказала, что на самом деле связывает её с Филиппом Киркоровым. Певица опровергла слухи о том, что артист продюсирует её.
«Филипп – мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером. И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», – высказалась Чеботина в личном блоге.
Люся также отметила, что, если ей выпадет шанс представить Россию на международном песенном конкурсе, то Филипп станет первым, к кому она обратится за советом, поскольку у него большой опыт в данном вопросе.

Кроме того, исполнительница трека «Солнца Монако» прокомментировала сплетни о богатом любовнике-покровителе.

«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора», – заверила Чеботина.
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#творчество
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#певец
#певица
#шоу-бизнес
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Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»
Муцениеце призналась, что после развода с Прилучным пристрастилась к алкоголю
08 мая 2025, 07:38

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце призналась, что после скандального развода с Павлом Прилучным пристрастилась к спиртным напиткам. Актриса отметила, что страдала настоящей алкогольной зависимостью.
«Я начала топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело», – откровенно рассказала Муцениеце в YouTube-шоу «Догадки Агатки».
Артистка также призналась, что сейчас старается полностью отказаться от любого алкоголя, поскольку у неё имеются проблемы с контролированием количества выпитого.

«Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?», – пошутила Агата.
Также звезда сериала «Закрытая школа» с гордостью поделилась, что с начала этого года практически не пила. Правда, «нахрюкалась» в Новый год и ещё несколько раз во время отдыха на Мальдивах.

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*запрещён в РФ
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«Дождь, снег, грязь, рядом лежит труп»: Ирина Старшенбаум рассказала о втором сезоне сериала «Фишер»
08 мая 2025, 04:51

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

Перед выходом 2 сезона нашумевшего сериала «Фишер» фанаты все больше обсуждают, что именно им приготовили сценаристы. Одним из нововведений является появление в картине Ирины Старшенбаум, которая сыграет роль Надежды, главы милиции в городе Курортном.
По признанию самой актрисы, ее героиню даже побаиваются некоторые мужчины. К тому же в сериале развернется любовный треугольник с участием Надежды. К тому же у правоохранителя будет молодой помощник.

В центре сюжета расследование, с которым Надежде будут помогать герои Ивана Янковского и Александра Яценко.

«Я сразу поняла, что съемки будут трудными. И не ошиблась: погода была отвратительная — дождь, снег, грязь, рядом лежит труп. И вот ты стоишь и думаешь: „Как вообще я оказалась в этой точке!“ В какой-то момент все было настолько реалистично, что даже не смешно. Особенно сцены в морге, где ты видишь, скажем так, части когда-то человеческого бытия», — цитирует Екатерину Starhit.

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Для того чтобы вжиться в образ жесткой и волевой женщины, Старшенбаум пересматривала архивные милицейские видео начала 90-х годов. Смотря их, актриса поражалась красоте сотрудниц в то время.

Помимо этого Екатерина раскрыла одну из сцен будущего сезона. Приводя ее в пример Старшенбаум попыталась еще больше раскрыть образ Надежды.

«В одной из сцен человек, которому нужна помощь, спрашивает: „Надежда есть?“ А она отвечает: „Надежда есть, я и есть Надежда“. В этом она вся: о-о-очень сильная. В ответе не только за себя, но и сестру, которую воспитывает, и, кажется, за всех вокруг. Она — человек с открытым сердцем! Действительно такая немного всем мама — и потому очень народная. А еще Надежда умеет выживать в мужском, криминальном и жестоком мире», — рассказала Екатерина.

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