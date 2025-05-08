«Она нас оставила и уехала в Америку»: Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России. Об этом сообщил её теперь уже бывший директор Александр Качан в беседе с «Абзацем».
В сентябре прошлого года дочь Аллы Пугачёвой заявила, что выступит в России «когда-нибудь в лучшей жизни». Решение о прекращении концертной деятельности на родине артистка приняла после того, как её выступления начали массово отменяться из-за жалоб общественников. Однако на фоне недавнего запрета на въезд Орбакайте в Латвию в Сети заговорили о возможном возвращении певицы в РФ.
Но Качан поспешил опровергнуть эти домыслы. По его словам, после отъезда артистки из России год назад, они перестали общаться и сотрудничать.
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*запрещён в РФ
Но Качан поспешил опровергнуть эти домыслы. По его словам, после отъезда артистки из России год назад, они перестали общаться и сотрудничать.
«Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», – подчеркнул экс-директор Орбакайте.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова