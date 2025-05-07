Подаренная Моисеевым квартира в аресте, недвижимость в Москве спешно продается: почему Кристина Орбакайте «нищает на глазах»

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Кристина Орбакайте, дочь прославленной Аллы Пугачёвой, рискует лишиться не только карьеры, но и значительной части своего состояния. Карьера, основанная на старых заслугах, и недвижимость, доставшаяся в подарок от друзей, оказались под ударом после серии скандалов и громких политических заявлений. Подробнее в материале «Радио 1».
В последние годы удача явно отвернулась от Орбакайте: элитная недвижимость не находит покупателей, Латвия закрыла для неё въезд, концерты отменяются, а за спиной накапливаются долги. Что стало причиной такого крушения?
Недавно в Латвии арестовали квартиру Орбакайте в Юрмале — элитную трёхкомнатную недвижимость на 100 квадратных метров в жилом комплексе «Ривьера», ранее принадлежавшую Борису Моисееву. После смерти артиста в 2022 году апартаменты достались Кристине.
Латвийская служба безопасности, подняв архивные записи её выступлений в Крыму в 2014 году, внесла Орбакайте в «чёрный список» как угрозу национальной безопасности. Въезд в страну запрещён, а судьба квартиры — под вопросом. Теперь певица лишилась не только привычных летних гастролей в Юрмале, но и солидных доходов — потери от отменённых концертов оцениваются в 5–10 миллионов рублей.
Понимая, что в России больше не чувствует себя комфортно, Орбакайте решила продать два своих роскошных апартамента в жилом комплексе «Четыре ветра» в Москве, каждый стоимостью около 200 миллионов рублей. Однако покупателей не нашлось. Почти полмиллиарда рублей так и остались замороженными в «бетоне». Судя по всему, вырученные средства Кристина собиралась вложить в обустройство новой жизни в США, но теперь ей остаётся только ждать.
Сорвался и её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня: билеты сняты с продажи, гастроли в Литве и Эстонии также оказались под угрозой. Несмотря на литовское гражданство, власти Литвы потребовали от Орбакайте публичного осуждения российской политики — однако певица предпочла уклончивую позицию, заявив, что её творчество «вне политики».
В социальных сетях она выразила недоумение решением Латвии, подчеркнув, что считает произошедшее нарушением международных прав и свобод. Но в условиях новой реальности такие заявления уже мало кого убеждают.
Традиционные летние поездки семьи в Юрмалу теперь под угрозой. Самой Пугачёвой пришлось продать подмосковный особняк за полцены — изначально выставленный за 248 миллионов рублей дом ушёл за 125 миллионов. Всё это свидетельствует о том, что прежняя привилегия «фамильной неприкасаемости» больше не работает. Сегодня Орбакайте теряет сцены, недвижимость, аудиторию и репутацию — как в России, так и за её пределами.
Пока Кристина публично сохраняет спокойствие, понятно, что эти удары серьёзно бьют по её финансовому положению. Прежний авторитет династии Пугачёвой больше не открывает двери — теперь Орбакайте придётся пробиваться самостоятельно.
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Латвия
Недавно в Латвии арестовали квартиру Орбакайте в Юрмале — элитную трёхкомнатную недвижимость на 100 квадратных метров в жилом комплексе «Ривьера», ранее принадлежавшую Борису Моисееву. После смерти артиста в 2022 году апартаменты достались Кристине.
Латвийская служба безопасности, подняв архивные записи её выступлений в Крыму в 2014 году, внесла Орбакайте в «чёрный список» как угрозу национальной безопасности. Въезд в страну запрещён, а судьба квартиры — под вопросом. Теперь певица лишилась не только привычных летних гастролей в Юрмале, но и солидных доходов — потери от отменённых концертов оцениваются в 5–10 миллионов рублей.
Москва
Понимая, что в России больше не чувствует себя комфортно, Орбакайте решила продать два своих роскошных апартамента в жилом комплексе «Четыре ветра» в Москве, каждый стоимостью около 200 миллионов рублей. Однако покупателей не нашлось. Почти полмиллиарда рублей так и остались замороженными в «бетоне». Судя по всему, вырученные средства Кристина собиралась вложить в обустройство новой жизни в США, но теперь ей остаётся только ждать.
Концерты
Сорвался и её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня: билеты сняты с продажи, гастроли в Литве и Эстонии также оказались под угрозой. Несмотря на литовское гражданство, власти Литвы потребовали от Орбакайте публичного осуждения российской политики — однако певица предпочла уклончивую позицию, заявив, что её творчество «вне политики».
В социальных сетях она выразила недоумение решением Латвии, подчеркнув, что считает произошедшее нарушением международных прав и свобод. Но в условиях новой реальности такие заявления уже мало кого убеждают.
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Традиционные летние поездки семьи в Юрмалу теперь под угрозой. Самой Пугачёвой пришлось продать подмосковный особняк за полцены — изначально выставленный за 248 миллионов рублей дом ушёл за 125 миллионов. Всё это свидетельствует о том, что прежняя привилегия «фамильной неприкасаемости» больше не работает. Сегодня Орбакайте теряет сцены, недвижимость, аудиторию и репутацию — как в России, так и за её пределами.
Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Пока Кристина публично сохраняет спокойствие, понятно, что эти удары серьёзно бьют по её финансовому положению. Прежний авторитет династии Пугачёвой больше не открывает двери — теперь Орбакайте придётся пробиваться самостоятельно.
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Дарья Филинова