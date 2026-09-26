«Вот это подарок!»: Гуф удивил сестру роскошным презентом на свадьбе
Гуф сделал сестре Ольге Долматовой и её мужу Микаэлю Хетзелю неожиданный свадебный подарок — рэпер преподнёс молодожёнам автомобиль прямо во время торжества. Пышная свадьба проходит сегодня в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщает Super.
Музыкант не только подарил машину, но и сыграл важную роль в самой церемонии. Гуф лично проводил сестру к алтарю, а также вынес кольца для молодожёнов. Ольга не смогла скрыть эмоций, увидев подарок от брата. Она бурно отреагировала на сюрприз и тут же бросилась обнимать Гуфа.
43-летняя Ольга Долматова и ресторатор Микаэль Хетзель официально зарегистрировали отношения ещё в июле — спустя примерно полгода после помолвки. Сегодня супруги устроили большое торжество для близких и друзей.
Для гостей молодожёны выбрали дресс-код «полностью чёрный». Свадьба получилась масштабной и эмоциональной.
Для Ольги это уже третий брак. У Долматовой есть дочь и трое сыновей, которых она воспитывает самостоятельно. Теперь к семейной истории добавилась ещё одна важная глава — свадьба с Микаэлем и неожиданный подарок от знаменитого брата.
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