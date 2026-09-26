«Вот это подарок!»: Гуф удивил сестру роскошным презентом на свадьбе

26 сентября 2026, 22:49

Рэпер Гуф подарил сестре и её мужу машину прямо у алтаря

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф сделал сестре Ольге Долматовой и её мужу Микаэлю Хетзелю неожиданный свадебный подарок — рэпер преподнёс молодожёнам автомобиль прямо во время торжества. Пышная свадьба проходит сегодня в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщает Super.