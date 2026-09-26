«От детства до трагической смерти»: Сарик Андреасян снимет байопик о Михаиле Круге

26 сентября 2026, 22:33

Семья Михаила Круга дала согласие на съёмки биографического фильма о певце

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Сарик Андреасян готовит биографический фильм о Михаиле Круге. Семья певца уже дала согласие на создание картины, пишет «Подъём». В переговорах участвовали вдова музыканта Ирина Круг и её сын Александр.





Сестра Михаила Круга Ольга подтвердила, что родственники готовы сотрудничать с создателями фильма. При этом сама она пока не знакома с работами режиссёра, однако доверяет Ирине Круг и поддерживает идею байопика.





«Да, сотрудничать будем. Я лично не встречалась с работами режиссёра, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю», — рассказала Ольга.