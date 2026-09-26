«От детства до трагической смерти»: Сарик Андреасян снимет байопик о Михаиле Круге
Семья Михаила Круга дала согласие на съёмки биографического фильма о певце
Сарик Андреасян готовит биографический фильм о Михаиле Круге. Семья певца уже дала согласие на создание картины, пишет «Подъём». В переговорах участвовали вдова музыканта Ирина Круг и её сын Александр.
Сестра Михаила Круга Ольга подтвердила, что родственники готовы сотрудничать с создателями фильма. При этом сама она пока не знакома с работами режиссёра, однако доверяет Ирине Круг и поддерживает идею байопика.
«Да, сотрудничать будем. Я лично не встречалась с работами режиссёра, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю», — рассказала Ольга.Предположительно, работа над фильмом начнётся в 2027 году. Авторы намерены показать путь Михаила Круга от детских лет до трагической смерти, подробно рассказав о становлении артиста и его карьере.
Параллельно Сарик Андреасян и его брат, продюсер Гевонд Андреасян, работают над байопиком об олимпийском чемпионе Романе Костомарове. В центре картины будет история спортсмена, который после тяжёлых осложнений, связанных с коронавирусом, потерял руки и ноги.
Режиссёр намерен рассказать историю Костомарова без прикрас и максимально сохранить её подлинность. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев, а супругу фигуриста Оксану Домнину сыграет Анна Снаткина.