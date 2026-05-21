Полиция Стамбула задержала 15 звёзд турецких сериалов по делу о наркотиках
Полиция Турции провела антинаркотический рейд и задержала 15 представителей кино и шоу-бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Baza, среди задержанных — актёры популярных турецких сериалов «Семья» и «Клюквенный щербет».
Сотрудники полиции Стамбула доставили на допрос актрису Фейзу Дживелек из «Клюквенного щербета». Ранее она уже попадала в скандал, связанный с наркотиками.
В числе задержанных оказалась и Серенай Сарыкая, известная по ролям в «Семье», «Приливе» и «Шахмаране», и певцы Мабель Матиз и Беркай Шахин. Отмечается, что в конце марта турецкие силовики провели аналогичную операцию.
Тогда под подозрение в хранении наркотиков и сутенёрстве попали 16 представителей шоу-бизнеса, включая звёзд сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и её бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи.
Читайте также: