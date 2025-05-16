«Она не Раппопорт и не Хаматова»: Алексей Панин* раскритиковал партнершу за срыв спектакля в Филадельфии

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Алексей Панин* раскритиковал свою партнершу Ольгу Демидову за срыв спектакля «Скамейка» в Филадельфии. Артист записал видео с извинениями, отметив, что ему это пришлось делать вместо своей коллеги.
«Хочу принести свои извинения за мою бывшую партнершу Демидову Ольгу, которая сорвала этот спектакль. Я делаю это только сейчас, потому что я вчера узнал, что она до сих пор этого не сделала. Я понимаю, что она не Ксения Раппопорт, не Чулпан Хаматова — она не настолько известна, но любой артист несет ответственность перед своим зрителем», — высказался Панин*.Он также подчеркнул, что только смерть может быть уважительной причиной для отказа от выступления — так его учили:
«Единственная уважительная причина невыхода актера не сцену – это смерть. Это утрированно, но нас этому учат. Это отличает нас от "кэвээнщиков" и балалаечников».Вдобавок он выразил недоумение поведением Ольги Демидовой, которая сейчас ожидает ребенка:
«Я не знаю, что в голове у беременной девушки. Я понимаю, что там могут происходить какие-то непонятные процессы».Кроме того, Панин* пожаловался на тяжелые условия — якобы труппа оставалась без еды и воды, а питался он только благодаря друзьям, передававшим бутерброды в гримерку. По его словам, он лично занимался решением бытовых проблем, вплоть до закупки туалетной бумаги.
«Я пытался рвать горло, чтобы каким-то образом это все поменять. Ни к чему хорошему это не привело. Помимо того, что я должен выходить на сцену, я занимался всякой дребеденью вплоть до туалетной бумаги», — возмутился артист.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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