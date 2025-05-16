Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»

Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»

Певица Рита Дакота решила свети татуаж стрелок с глаз
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Певица Рита Дакота жалеет о том, что когда-то сделала татуаж стрелок. Сейчас артистка испытывает сильнейшую боль, чтобы свести «вечный» макияж.
Дакота захотела исправить ошибки юности. В 17 лет артистка сделала татуаж стрелок на глазах, цвет которых уже изменился не в лучшую сторону.

«Это очень больно и очень страшно. У меня опухнут веки. Стремно! Очень», — рассказала певица по пути в клинику.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Перед тем, как мастер приступил к удалению татуажа, глаза Дакоты защитили особыми титановыми линзами, дабы не повредить роговицу лазером. Сводить «вечный» макияж оказалось даже больнее, чем набивать — на кадрах Рита едва сдерживается, чтобы не закричать. Однако одной процедуры мало для выведения пигмента из кожи, артистке нужно вытерпеть еще 5-8 сеансов.

К счастью, Дакота проходит через это не одна. В трудной ситуации ее поддерживают подруги Теона Дольникова и Юлия Грицкевич. А еще Рита получает много теплых слов от фанатов.

Читайте также:

Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой

«Предателей у нас не любят»: Сергей Никоненко раскритиковал заявление Хаматовой о возвращении в Россию

«Не налезают ни одни джинсы»: невестка Валерии разочарована в фигуре после родов

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#артист
#глаза
#клиника
SHAMAN ждет от властей Ставрополья приглашения на День города после отмены сентябрьского концерта
16 мая 2025, 12:10

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)

В прошлом году в Ставрополье отменили концерт исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на День города. Певец надеется, что власти все же пригласят его выступить в текущем году, сообщила «Комсомольская правда».
15 мая Дронов вышел на сцену в Ставрополе. Артист исполнил полюбившиеся соотечественникам песни: «Я сделан в России», «Мед», «Отец» «Встанем» и иные. Возлюбленному Екатерины Мизулиной подпевало старшее поколение и юные жители города.

Перед тем, как уйти со сцены, SHAMAN заговорил о грядущем Дне города. Ярослав напомнил про отмененный в сентябре концерт. Исполнитель спросил, хотели бы горожане, чтобы он выступил в честь праздника. На это люди оглушительно закричали: «Да!».

«Ждем официального приглашения от руководства Ставропольского края», — подчеркнул Дроновв.

Напомним, концерт SHAMAN отменили после общественного резонанса. Выступление артиста стоит 15 млн рублей, эта сумма показалась некоторым жителям чрезмерно крупной.

Читайте также:

Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy

Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»

«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
#певец
#концерт
#артист
#ставропольский край
#shaman
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy
16 мая 2025, 12:03

Джастин Бибер (Фото: Instagram* @justinbieber)

Джастин Бибер познакомился с P. Diddy в 15-летнем возрасте. Певец впервые рассказал, что на самом деле связывает его со скандальным рэпером.
Суды над музыкантом, обвиняемом в изнасилованиях, абьюзе и торговле людьми, продолжаются. Имя Бибера часто всплывает в связи с этой ситуацией.

Теперь же источники, приближенные к Джастину, сообщили, что рэпер никогда не вёл себя недостойным образом по отношению к нему. Бибер не был объектом для сексуального или прочего абьюза со стороны P. Diddy.

Также инсайдеры отмечают, что Бибер просто дружил с сыновьями рэпера Куинси и Джастином Комбсом.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy – прим. ред.), есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», – заявил представитель Бибера в интервью с TMZ.
Читайте также:

Стриптизёр, занимавшийся сексом с возлюбленной P. Diddy, рассказал в суде жуткие подробности оргий

Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях

Бывшая рэпера P. Diddy раскрыла новые подробности по его уголовному делу

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#интервью
#люди
#жертвы
#суд
#изнасилование
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пришел на свадьбу в обычной одежде и расписался в скромном ЗАГСе: за кого вышла замуж Марина Кравец из Comedy Club
16 мая 2025, 11:47

Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)

Марина Кравец — единственная женщина в составе резидентов Comedy Club, чья харизма и чувство юмора уже более десяти лет поднимают настроение зрителям. Но за её сценическим образом эффектной артистки стоит куда более спокойная и искренняя личная история — о любви, которая прошла испытание временем и расстоянием. Подробнее в материале «Радио 1».

Любовь, начавшаяся с КВН


Знакомство Марины с будущим мужем, Аркадием Водаховым, произошло ещё в студенческие годы. Они вместе учились в Санкт-Петербургском университете, где играли в одной команде КВН «Простофилы». Сначала Аркадий показался Марине слишком самоуверенным, но совместные репетиции и выступления сблизили их. Так началась их история.

Москва и новая глава


В начале 2010-х Кравец пришлось принять важное решение — остаться в родном Петербурге или попытаться построить карьеру в Москве. Она выбрала столицу, устроилась работать на радио «Маяк», но финансово справляться с московской жизнью было непросто. Аркадий, который в это время развивал бизнес в Петербурге, поддержал Марину. Пара год жила на два города, пока Аркадию не предложили возглавить Comedy Radio в Москве. Тогда они снова стали жить вместе.

Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)

Свадьба без пафоса


В 2013 году Марина и Аркадий официально оформили отношения. Вместо громкой свадьбы с лимузинами и банкетами они предпочли скромную церемонию в ЗАГСе. Аркадий настоял на том, что главное — не внешняя мишура, а смысл происходящего. Он пришёл в обычной одежде, и Марина полностью поддержала такой подход. После росписи молодожёны отметили событие в кругу самых близких.

Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой
Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой


Дети — главное счастье


В марте 2024 года в семье Кравец и Водахова родилась вторая дочь — Валерия. Об этом Марина сообщила сама, с присущим ей юмором заметив, что теперь она «мать дракона», намекнув на «Игру престолов» — ведь девочка появилась на свет в год Дракона. Первая дочь пары, Вероника, родилась в 2020 году. Родители заранее готовили её к появлению сестры, объясняя, как важно заботиться и помогать малышке.

Марина Кравец (Фото: Инстаграм*/marinakravets)

Звезда, несмотря на критику


Карьеру Марины Кравец нередко сопровождают полярные отзывы. Одни зрители восхищаются её природной лёгкостью и женственностью, другие считают, что она стала слишком «вездесущей» и «не оставляет яркого впечатления». Но Марина, судя по всему, спокойно относится к подобной критике. Для неё в приоритете остаются семья, дети и возможность заниматься любимым делом.

Читайте также:

Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах

«Слишком крупная»: Волочкова откровенно рассказала об унижениях в балетной школе

«По пару бокалов каждый день»: Анна Семенович высказалась об алкоголе

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#история
#семья
#свадьба
#отношения
#квн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
Татьяна Буланова провела вечер с мужем, живущим вдали от неё
16 мая 2025, 11:41

Татьяна Буланова с мужем (фото: Telegram @bulanovacom)

Татьяна Буланова решила посвятить время молодому супругу Валерию Рудневу. Пара впервые за долгое время появилась на публике вместе, пишет Telegram-канал «Звёздная пыль».
Напомним, что певица живёт отдельно от мужа: большую часть времени она проводит в Петербурге, а он проживает в Москве.

«Редкие минуты отдыха с любимым мужем», – написала Буланова в личном блоге.
Также исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала про свой образ. Певица провела вечер с мужем на светском мероприятии, куда пришла в бархатном алом платье с брошью в виде солнца и винтажных чёрных туфлях на каблуке. Дополнила образ люксовая кожаная сумка.

Татьяна похвасталась, что её платье создано английским брендом, одежду которого носит королевская семья.

Читайте также:

Не боится угроз продюсера Разина, поддерживает участников СВО, хочет двойню: как складывается жизнь Татьяны Булановой

«Написал на меня заявление за избиение»: сын Булановой рассказал о встрече с неадекватным фанатом

«Если человек хам, то это навсегда»: Татьяна Буланова снова прошлась насчёт бывшего мужа Владислава Радимова
#семья
#жизнь
#певица
#шоу-бизнес
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой
Экс-жена обвинила сына Кадышевой в вымогательстве миллиона рублей за ребенка
16 мая 2025, 11:39

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу. Об этом стало известно в программе «Малахов» на «России 1».
Она призналась, что однажды супруг просто бросил ее с восьмимесячным ребенком. Тогда контакты между ними прервались, пока женщина не запланировала зарубежную поездку.
«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, он вышел на связь и каждый раз требовал деньги, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — заявила Анжелина Бирюкова.
В шоу также упоминалось, что Григорий Костюк якобы «подворовывал» у собственной матери в театре «Золотое кольцо». Эти недостачи он списывал на недоплаты со стороны организаторов.

Читайте также:

Лера Кудрявцева раскрыла новый состав жюри шоу «ВИА Суперстар!», но сохранила одну интригу

«Предателей у нас не любят»: Сергей Никоненко раскритиковал заявление Хаматовой о возвращении в Россию

«Слишком крупная»: Волочкова откровенно рассказала об унижениях в балетной школе
#деньги
#шоу
#вымогательство
#обвинение
#семья
#певица
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате