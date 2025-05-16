Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Певица Рита Дакота жалеет о том, что когда-то сделала татуаж стрелок. Сейчас артистка испытывает сильнейшую боль, чтобы свести «вечный» макияж.
Дакота захотела исправить ошибки юности. В 17 лет артистка сделала татуаж стрелок на глазах, цвет которых уже изменился не в лучшую сторону.
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Перед тем, как мастер приступил к удалению татуажа, глаза Дакоты защитили особыми титановыми линзами, дабы не повредить роговицу лазером. Сводить «вечный» макияж оказалось даже больнее, чем набивать — на кадрах Рита едва сдерживается, чтобы не закричать. Однако одной процедуры мало для выведения пигмента из кожи, артистке нужно вытерпеть еще 5-8 сеансов.
К счастью, Дакота проходит через это не одна. В трудной ситуации ее поддерживают подруги Теона Дольникова и Юлия Грицкевич. А еще Рита получает много теплых слов от фанатов.
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«Это очень больно и очень страшно. У меня опухнут веки. Стремно! Очень», — рассказала певица по пути в клинику.
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Перед тем, как мастер приступил к удалению татуажа, глаза Дакоты защитили особыми титановыми линзами, дабы не повредить роговицу лазером. Сводить «вечный» макияж оказалось даже больнее, чем набивать — на кадрах Рита едва сдерживается, чтобы не закричать. Однако одной процедуры мало для выведения пигмента из кожи, артистке нужно вытерпеть еще 5-8 сеансов.
К счастью, Дакота проходит через это не одна. В трудной ситуации ее поддерживают подруги Теона Дольникова и Юлия Грицкевич. А еще Рита получает много теплых слов от фанатов.
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Ольга Енгалычева