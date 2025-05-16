Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тыс. рублей, но оказалась высмеяна

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде от Prada. Пользователи Сети назвали образ журналистки нелепым, хотя она заплатила за него порядка 862 тысяч рублей.
Собчак нередкий гость в Каннах. В прошлом году, например, она эффектно прилетела на фестиваль на вертолёте. В этот раз телеведущая довольно скромно появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Многие фотографы даже пропустили звезду и не засняли её наряд, однако пару кадров сделать всё же удалось.
В Сети распространились снимки, на которых Собчак предстала на красной дорожке в чёрном платье с перьями и оранжевой ветровке. На сайте Prada указано, что весь наряд обошёлся журналистке примерно в 862 тысячи рублей, из которых 690 тысяч пришлись на платье, а оставшиеся 172 тысячи – на верхнюю одежду.
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Однако Собчак не дождалась комплиментов от поклонников за такой образ. Многие лишь посмеялись, посчитав его странным.
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В Сети распространились снимки, на которых Собчак предстала на красной дорожке в чёрном платье с перьями и оранжевой ветровке. На сайте Prada указано, что весь наряд обошёлся журналистке примерно в 862 тысячи рублей, из которых 690 тысяч пришлись на платье, а оставшиеся 172 тысячи – на верхнюю одежду.
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Однако Собчак не дождалась комплиментов от поклонников за такой образ. Многие лишь посмеялись, посчитав его странным.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова