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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

Вдова и дочь Левкина защитили Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Анна Седокова (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Друзья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы набросились с обвинениями на его бывшую жену Анну Седокову. В защиту певицы высказались многие известные люди.
17 декабря в подъезде московской пятиэтажки было обнаружено тело 32-летнего баскетболиста. Причиной его смерти стал суицид. Тело спортсмена перевезли в Ригу, где его кремировали. После этого друзья Тиммы начали бросать обвинения в адрес Седоковой.

За певицу заступился Дмитрий Маликов. Он утверждает, что она искренне оплакивает смерть бывшего супруга, поскольку уход близкого человека является большой трагедией.



Также о ситуации высказался телеведущий Сергей Зверев. По его словам, спортсмен совершил самоубийство из-за проблем в карьере. Сам певец рассказал, что не понаслышке знает, каково это потерять работу, в которую вложена вся жизнь.

Зверев заявил, что смерть Яниса сильно ударила по экс-солистке группы «ВИА Гра». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Седокова потеряла бывшего мужа, с которым уже не состояла в отношениях, это в любом случае потеря человека.

«Есть такие девушки, которые, когда теряют человека, она достанет из сумочки Chanel платочек беленький, протрёт так слезу — и на этом всё, горе закончилось. А есть женщины, которые убиваются несколько лет от потери», – подчеркнул телеведущий.
Кроме того, Седокову поддержала семья умершего певца, экс участника группы «На-На» Владимира Левкина. Его 12-летняя дочь Ника заявила, что люди совершенно не понимают человеческого горя. Ей мать, вдову Левкина Марусю обвинили даже в том, что она пришла на похороны мужа без платка. «Что ещё от людей ожидать», – отметила девочка.

Её мама, в свою очередь, призвала остановить травлю певицы. «Она не заслуживает этих оскорблений, этих грязных слов», – подчеркнула Маруся в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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Трагическая судьба Яниса Тиммы: отец баскетболиста рассказал о задержках с похоронами
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#суицид
#шоу-бизнес
«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой
Мария Погребняк поздравила Бузову и пожелала родить ей дочь
20 января 2025, 12:24

Мария Погребняк и Ольга Бузова (Фото: соцсети)

20 января актрисе и телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. Ее близкая подруга Мария Погребняк поздравила Олю с этим событием из своего отпуска на Маврикии. В своем поздравлении модель высказалась о будущем муже Бузовой и о ребенке, который у них появится.
Мария отметила, Бузова тоже стала частью их семьи, став крестной мамой ее младшего сына Володеньки. Она поделилась, что раньше была счастлива просто иметь рядом надежную подругу, которая всегда понимает, хранит секреты и искренне любит. По словам Марии, они вместе пережили много как счастливых, так и грустных моментов, а теперь радость усиливается тем, что ее младший сын стал дорог и Оле.

Подруга пожелала певице счастья и заявила, что знает: замужество и материнство в жизни певицы не за горами.

«Счастья тебе, моя родная! Любви такой, какую ты заслужила! Мы все знаем, что человек, который попросит твою руку и сердце, будет блаженствовать рядом с тобой. И, конечно, мы желаем тебе сладкую дочку и знаем, что она совсем скоро будет нежиться на твоих ручках. Любим тебя», — сказала Мария.

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Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
#семья
#семьи
#человек
#материнство
#сын
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«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву
20 января 2025, 12:14

Чулпан Хаматова (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что очень хочет вернуться в Москву, но не представляет этого из-за отрыва от реальности.
49-летняя актриса театра и кино около трёх лет назад переехала из России в Латвию. Она рассказала, что очень бы хотела погулять по московским улицам, по значимым для неё местам.

«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло. Например, театр «Современник» — уже другой театр. Я не понимаю, как туда войти сейчас, даже как зритель, потому что слишком больно», – отметила актриса в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».
Напомним, что в 2022 году Хаматова получила ВНЖ в Латвии после покупки коттеджа в пригороде Риги за около 50 миллионов рублей, в переводе на российскую валюту. Однако позднее выяснилось, что по новым латышским законам этого недостаточно – она должна знать язык и быть официально трудоустроенной. С этим у актрисы возникли проблемы, ей грозила депортация.

Теперь же, по словам Хаматовой, ситуация изменилась. Сейчас она продолжает жить в Латвии с 22-летней дочерью Ариной и 14-летней Ией, а её 21-летняя приёмная дочь уехала учиться в великобритания.

«Латвия стала моим домом. С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод», – поделилась актриса.
Однако напомним, что в июне 2024 года Хаматову уволили из Нового Рижского театра, который был её единственной постоянной работой. Решение руководства было обусловлено тем, что билеты на три спектакля с участием актрисы плохо продавались, что наносило репутационный ущерб театру.

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#кино
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Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы
20 января 2025, 11:53

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После ухода из жизни Евгении Добровольской её многочисленные родственники намерены стремиться к гармонии и взаимопониманию, оставив позади ссоры и разногласия. Актриса всегда осознавала, кто был её главной опорой и поддержкой в жизни.
В материале «Радио 1» мы расскажем о сложных и многогранных отношениях внутри семьи этой выдающейся артистки театра и кино.

Прощание с Евгенией Добровольской

На прощании с Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова, где она 33 года играла главные роли, собрались все её близкие и родные. Этот день стал не только последним аккордом в жизни выдающейся актрисы, но и моментом объединения её семьи и коллег, которые работали с ней на сцене и в кино.

Четверо отцов её детей появились вскоре после служебных романов, которые произошли во время съемок в кино или репетиций в театре. Актриса поддерживала дружеские отношения с тремя из своих бывших мужей и особенно близко общалась с последним супругом.

Среди присутствующих у гроба были её дети и последний муж Дмитрий Мананников, с которым она развелась два года назад, но осталась в хороших отношениях. Примечательно, что рядом с ними сидела симпатичная брюнетка — родная сестра Евгении, которая, несмотря на хорошие, но не слишком близкие отношения, поддерживала её в трудные времена.

В декабре 2023 года, когда Евгения наконец-то нашла время для обследования после долгих месяцев работы и игнорирования повторяющихся болей в животе, ей поставили страшный диагноз — онкология на последней стадии. Актриса не сдавалась: она начала интенсивное лечение и, несмотря на тяжёлое состояние, выходила на сцену, когда позволяли силы. Последний раз она выступила минувшим летом.

Её дети — 38-летний Степан от первого мужа Вячеслава Баранова, 33-летний Николай от брака с Михаилом Ефремовым, 21-летний Ян от отношений с Ярославом Бойко и 15-летняя Анастасия от четвёртого брака с Дмитрием Мананниковым — стали опорой для матери в последние месяцы её жизни.

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Болезнь Альцгеймера

Одной из последних ролей Добровольской стала работа в фильме «Время года зима», режиссерский дебют Светланы Устиновой, коллеги по МХТ. В этом фильме Добровольская сыграла 56-летнюю женщину, страдающую от болезни Альцгеймера, которая сама не осознавала своей трагической участи и была уверена, что у неё рак мозга. Для того чтобы достоверно передать состояние своей героини, актриса погружалась в атмосферу психиатрической больницы, общаясь с врачами и изучая особенности заболевания.

За несколько месяцев до того, как Евгения узнала о своей болезни, она дала интервью, которое стало последним. В этом разговоре актриса открыто делилась переживаниями о роли тяжело больной женщины и неожиданно разоткровенничалась о своей жизни.

«У меня четверо детей, и я иногда говорю им — наверное, вы меня поймете, только когда я умру. Слишком много забот наваливается, и я, бывает, спрашиваю — ну а если меня не станет, вы же как-то будете жить? Почему же вы сейчас не даете мне вздохнуть?», — делилась она.

Эти слова, произнесенные с легкой иронией — «смеется», — оказались пророческими.

Всю свою жизнь Евгения рассчитывала только на себя: она самостоятельно обеспечивала своих детей и создавала для них уютное жилье. Последний год актриса боролась за свою жизнь с отчаянным оптимизмом, проходя лечение и надеясь на лучшее. Однако в ноябре её состояние ухудшилось. В декабре к ней в Лондон приехал старший сын Степан с женой и трёхлетним сыном Даниилом, чтобы поддержать маму в эти трудные времена.

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Надежный помощник

Степан всегда был её опорой. Она считала его надежным помощником, который заботится о своих братьях и сестре, даже контролируя младших на расстоянии. Степан стал главой семьи, будучи близким с Яном и Настей, а также поддерживая хорошие отношения с Николаем, хоть и редко из-за различий в характерах и интересах.

Евгения гордилась Степаном, который успешно окончил лицей при РГГУ, финансовый факультет Плехановского университета и получил международный диплом в Сорбонне. В последние 12 лет он жил в Лондоне, занимаясь бизнесом и инвестициями.

Николай Ефремов, напротив, не блистал в учебе, но закончил актерский факультет ГИТИСа. Его родители часто приглашали его участвовать в своих проектах. Евгения выражала беспокойство по поводу его неустроенности в профессии и пагубных привычек, унаследованных от Михаила Ефремова.

«Это просто чума какая-то, как это все повторяется. Наверное, это проблемы генов», — делилась она.

Николай сталкивался с трудностями — он выпивал и полтора года назад выпал с балкона своей квартиры, восстанавливаясь после перелома таза с помощью матери. Сейчас он не работает, но обещал начать снова. Евгения также поддерживала его семью и пятилетнюю дочь Аллу.

Младший сын Ян Бойко учится на актерском факультете театрального училища, а 15-летняя дочь Анастасия Мананникова — школьница. В детстве Настя занималась балетом, и благодаря своевременному лечению её проблемы с тазобедренным суставом были решены. Девочка была очень близка с матерью и много общалась с отцом. После развода Настя живет с папой Дмитрием Мананниковым в квартире матери в центре Москвы. Евгения знала, что он хороший отец и была спокойна за дочь. Когда актрисе поставили тяжелый диагноз, Дмитрий взял на себя заботу о Насте.

Евгения Добровольская оставила завещание, в котором распределила своё имущество между детьми: дом в Подмосковье и две квартиры в Москве.

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Здоровье и долголетие передаются по наследству

Евгения Добровольская покинула этот мир в столичной клинике, всего через несколько дней после того, как отпраздновала своё 60-летие в кругу коллег и близких. Этот юбилей стал для неё особенным моментом, несмотря на тяжёлую болезнь, которая подстерегала её. У Евгении была особая связь с матерью, которая ушла из жизни слишком рано, также страдая от серьезного недуга. Актриса всегда верила, что здоровье и долголетие передаются по наследству.

«Если бы моя мама не заболела, она бы долго оставалась молодой», — говорила она, полная надежд на собственное долголетие.

Евгения следила за собой и использовала все доступные методы для поддержания красоты и здоровья.

«Раз в год я позволяю себе сделать обкалывания витаминами и гиалуроновой кислотой. Но не более — мне хочется стариться достойно».

Это стремление к гармонии с собой отражало её жизненные принципы и отношение к возрасту. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

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#подмосковье
#дети
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#смерть
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#здоровье
#болезнь
#статьи
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Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
Янис Тимма перед смертью хотел оформить российское гражданство
20 января 2025, 11:30

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Родные бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы продолжают выяснять обстоятельства его смерти и уверены, что он не мог покончить с собой. О новых доказательствах в деле о гибели спортсмена расскажет «Радио 1».

Опубликована переписка Яниса Тиммы


Друг Яниса Марк Пугачев поделился ранее неизвестной информацией, которая проливает свет на последние дни баскетболиста.

«Нашелся человек, который помогал Янису с получением российского гражданства, и они общались буквально накануне этой трагедии. Я снова в шоке», — отметил он и опубликовал переписку Яниса в социальной сети.
Скриншот переписки с Янисом Тиммой (Фото: соцсети Марка Пугачева)

«Привет, вопрос по твоей теме. Извини, что пропадал. Есть возможность мне получить русский паспорт?» — спрашивал Тимма у приятеля 7 декабря.

Позже знакомый поинтересовался, удалось ли другу решить свои проблемы.

«Сначала мне нужно разобраться с документами от сборной Латвии. Тут возникли некоторые сложности, но я справлюсь. Если получу паспорт, все станет на свои места», — ответил бывший муж Седоковой.

Друг баскетболиста, как и его родители и сестра, не верит в версию о самоубийстве.

«Обратите внимание на даты! Это все свежая информация. У меня также есть голосовые сообщения Яниса с этим человеком. Я собрал много данных и нахожусь в полном шоке. Я склоняюсь к версии, что его убили. А то, что у него были попытки суицида, можно использовать, чтобы создать алиби и избежать подозрений», — выражает недоумение Пугачев.

Он указал на то, что переписка была в декабре 2024 года, и у Яниса были планы срочно получить русский паспорт.

«Зачем ему это было нужно? Разве человек, собираясь уйти, стал бы заниматься оформлением паспорта», — задается вопросом друг баскетболиста.

Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы

Пугачев заметил, что у бывшего мужа Седоковой были серьезные проблемы, о которых он не мог рассказать даже близким.

«Он писал о каких-то замесах. Что это за замесы? Это еще раз подтверждает, что кто-то мог вмешаться в ситуацию. Но кто именно и зачем — пока остается загадкой», — добавил он.

Марк также выразил уверенность в том, что к уходу Яниса из жизни кто-то причастен и спортсмен не мог покончить с собой.

«Не ушел он сам!!! Кто-то здесь постарался! Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден! У него было много планов, люди, которые так хотят уйти, не будут заниматься паспортом, зачем он ему, если человек хочет покончить с собой…» — заключил он.
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Терапия «холодными шапочками»: Кейт Миддлтон рассказала, как ей удалось избежать облысения во время химиотерапии
Кейт Миддлтон рассказала, как врачи предотвратили облысение из-за химиотерапии
20 января 2025, 10:53

Кейт Миддлтон (фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Кейт Миддлтон посетила Королевскую больницу в Великобритании и в беседе с больными раком пациентами рассказала, как ей удалось избежать облысения, которое является распространённым последствием химиотерапии. Об этом пишет издание RadarOnline.
Принцесса Уэльская призналась, что потеря волос стала бы для неё ужасом, поскольку они являются неотъемлемой частью любимого публикой образа. К счастью, врачи пошли ей навстречу и предложили иной способ лечения. Речь идёт о менее распространённом методе терапии «холодными шапочками».

Пациентка, с которой побеседовала Миддлтон, рассказала журналистам, что во время разговора создавалось впечатление, что болтаешь с подругой. Также она отметила, что принцесса умеет находить общий язык с людьми, несмотря на всю сложность темы, о которой они беседовали.

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#великобритания
#рак
#онкология
#врачи
#курс
#лечение
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«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей
Дочка Игоря Николаева рассказала о конфликтах в семье
20 января 2025, 10:18

Игорь Николаев с дочерью Вероникой (Фото: соцсети)

Девятилетняя дочь композитора, музыканта и певца Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника в беседе с Борисом Корчевниковым в студии программы «Судьба человека» рассказала, что родители «не могут без ссор».
«Они спорят, ругаются. Я не знаю, из-за чего, вдруг папа чего-то не то съел или из-за опозданий. Это мои родители, без ссор они не могут. Тарелки все еще живы, это слава Богу, это нормально пока еще у них», — рассказала девочка.

Она также призналась, что папа часто балует ее и покупает дорогие подарки, при этом мама — более строгая. Однако девочка пожаловалась, что папа заставляет ее играть на фортепиано, что ей не всегда нравится.

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«Сейчас ему могло быть уже три месяца»: Катерина Шпица впервые высказалась о боли от потери ребенка
#видео
#родители
#подарки
#девочка
#мама
#николаев
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«Сейчас ему могло быть уже три месяца»: Катерина Шпица впервые высказалась о боли от потери ребенка
Катерина Шпица призналась, что пережила потерю ребенка
20 января 2025, 10:00

Екатерина Шпица и ее супруг Руслан Панов (Фото: соцсети)

Весной 2024 года актриса Катерина Шпица рассказала о потере ребенка. Тогда уже на первом скрининге ей поставили диагноз «неразвивающаяся беременность». Только сейчас она смогла впервые прокомментировать, как пережила это горе.
«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — высказалась Катерина в беседе с Элиной Абдикадировой.

Шпица призналась, что своими переживаниями ей сложно делиться даже с близкими людьми. По ее словам, трагедию потери ребенка женщина вынуждена переживать самостоятельно или, в лучшем случае, с супругом.

При этом актриса отметила, что в такой сложный период можно легко разочароваться в мужчине, так как все даже мелкие проблемы в отношениях сильно усугубляются. По словам Шпицы, именно такой период может стать одним из этапов по пути осознанной и глубокой любви.

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#женщина
#певица
#женщины
#мужчины
#актриса
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Натан прошел детектор лжи и ответил, хотел ли он на самом деле жениться на Лерчек
Натан на детекторе лжи раскрыл искренность своих намерений жениться на Лерчек
20 января 2025, 09:34

Натан (Фото: соцсети)

Рэпер Натан на программе «Шоу Воли» прошел детектор лжи, где ответил на вопрос об искренности своих намерений жениться на Валерии Чекалиной и рассказал об отношениях с супругой Анастасией Швецовой.
«У нас были проблемы с женой, это было по моей вине», — сказал артист.

Он оправдался за измены тем, что уходил в отрыв под действием алкогольных напитков. При этом он подчеркнул, что принадлежит только жене и признался, что очень хочет ее вернуть, и полиграф это подтвердил.

Ведущий программы Павел Воля поинтересовался у Натана, действительно ли он хотел жениться на Валерии Чекалиной, как говорил на проекте «Звезды в джунглях». Рэпер ответил «нет», однако эксперт по детектору лжи подверг сомнению такой ответ.

В конце программы Натан призвал мужчин любить своих жен.

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#эксперт
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#певец
#звёзды
#шоу
#отношения
#артист
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SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе
19 января 2025, 20:41

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, неожиданно развёлся со своей второй женой Еленой Мартыновой. В последнее время ходят активные слухи, что у артиста роман с 40-летней главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Певец и общественница сами часто подогревают эти слухи, пишет сетевое издание Spletnik. Екатерина часто ходит на концерты 33-летнего исполнителя, а он в свою очередь дарит ей цветы по разным поводам, например, «поздравляя» с включением в санкционные списки. К тому же Дронов и Мизулина часто публикуют совместные фотографии, а недавно выложили в сеть короткое видео, на котором, обнявшись, пожелали всем россиянам доброго вечера.

Некоторые пользователи считают, что у медийных персон на самом деле нет никаких близких отношений, а провокационные снимки ии записи они делают специально, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Другие полагают, что Мизулина и SHAMAN объединились для продвижения семейных ценностей после того, как объявленный Год семьи ознаменовался рекордным количеством разводов.





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