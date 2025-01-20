«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
За певицу заступился Дмитрий Маликов. Он утверждает, что она искренне оплакивает смерть бывшего супруга, поскольку уход близкого человека является большой трагедией.
Также о ситуации высказался телеведущий Сергей Зверев. По его словам, спортсмен совершил самоубийство из-за проблем в карьере. Сам певец рассказал, что не понаслышке знает, каково это потерять работу, в которую вложена вся жизнь.
Зверев заявил, что смерть Яниса сильно ударила по экс-солистке группы «ВИА Гра». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Седокова потеряла бывшего мужа, с которым уже не состояла в отношениях, это в любом случае потеря человека.
«Есть такие девушки, которые, когда теряют человека, она достанет из сумочки Chanel платочек беленький, протрёт так слезу — и на этом всё, горе закончилось. А есть женщины, которые убиваются несколько лет от потери», – подчеркнул телеведущий.Кроме того, Седокову поддержала семья умершего певца, экс участника группы «На-На» Владимира Левкина. Его 12-летняя дочь Ника заявила, что люди совершенно не понимают человеческого горя. Ей мать, вдову Левкина Марусю обвинили даже в том, что она пришла на похороны мужа без платка. «Что ещё от людей ожидать», – отметила девочка.
Её мама, в свою очередь, призвала остановить травлю певицы. «Она не заслуживает этих оскорблений, этих грязных слов», – подчеркнула Маруся в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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