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«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»

Первая жена Яниса Тиммы упрекнула Анну Седокову за молчание
Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. После получения этой печальной новости певица была госпитализирована и делилась видео из больницы. В настоящее время певица не выходит на связь. Зато первая жена Яниса Сана Оша часто делает заявления. Подробности – в материале «Радио 1».

Первая жена Яниса Тиммы сделала заявление



Сана Оша рассказала, что ее маленький сын постоянно интересуется папой, а родители Тиммы пытаются разобраться в том, что произошло в ту трагическую ночь.


«Для тех, кто переживает… Ребенок пытается узнать, где сейчас его папа, он тоже переживает — Кристиан очень понимающий. Мне тяжело. Умер мирный житель, который является частью моего сына», — написала Сана в личном блоге.
Женщина отметила, что ее поддерживает мама баскетболиста, с которой у нее сразу установились теплые отношения.

«Мы стали очень близки. Когда я рассталась с Янисом, наша связь укрепилась, ведь мама Яниса оказалась моей главной опорой в трудные времена. Моя мама живет в Вентспилсе. Ночью я позвонила свекрови и попросила прийти, так как не могла справиться с эмоциями и у меня на руках был маленький ребенок... Она всегда была рядом и помогала мне», — рассказала экс-жена спортсмена.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бросил жену с маленьким сыном


Спортсмен покинул семью, когда их с Саной сыну был всего год. Женщина регулярно навещает маму Яниса, а Аусма Тимма часто приезжает к внуку Кристиану.
«Эта история очень травматична для всех нас, так как мы знаем, что происходило все эти годы. Есть манипуляторы, которые используют наивное сердце другого, чтобы причинить боль. Такой человек даже в этот момент играет в жертву», — добавила Оша, имея в виду Анну Седокову.
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы

Седокову упрекнули за слова о жизни в «аду»


После кончины баскетболиста певица отметила, что находилась в аду. Она не стала вдаваться в подробности, но подчеркнула, что никому не пожелает пройти через то, что пережила сама. Друг Тиммы не понимает, почему Анна так высказывается, ведь Янис никогда не отказывал ей в чем-либо.

Он задался вопросом о том, что именно она подразумевает под словом «ад», упомянув, что речь может идти о посещении дорогих ресторанов, участии в мероприятиях и частных чартерных полетах на отдых. Он также добавил, что возможно, это связано с поддержанием ее бренда одежды и выплатой зарплат ее сотрудникам. По его словам, месяц ее несостоявшегося бизнеса обходился Янису в 15-20 тысяч долларов. Он выразил надежду, что вскоре после расследования и получения доступа к банковским счетам все станет очевидным.

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#отношения
#спортсмен
#сын
#шоу-бизнес
«Это не порнография»: Бари Алибасов встал на защиту своей вебкам-студии
17 января 2025, 23:25

Бари Алибасов и его сын Бари Алибасов-младший (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бари Алибасов-младший встал на защиту своей вебкам-студии, заявив, что с порнографией его бизнес никак не связан. Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, подчеркнув, что идею придумал его отец — Бари Алибасов-старший.
«Папа придумал такую концепцию, и я согласился, после чего мы открыли в Калининграде салон. СМИ писали, что, мол, Алибасовы теперь выпускают фильмы для взрослых. Но я уверяю вас, что с порнографией моя деятельность не связана», — отметил собеседник издания.
Алибасов-младший добавил, что среди его моделей, которые за донаты оголяются перед зрителями, есть бывшая сотрудница МВД, экономист и бухгалтер. По его словам, все они общаются с клиентами на литературном языке на философские и психологические темы с цитированием классиков.
«Можно сказать, что девочки просто перевоплощаются в образы разных героинь, например, в Татьяну Ларину или Наташу Ростову. Соответственно, они цитируют отрывки из монологов этих героинь. Мы, так сказать, больше про театр, литературу и уже потом – про эротику», — заверил он.
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#театр
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#отношения
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Барак и Мишель Обама разводятся? Супругов давно не видели вместе, а экс-президенту приписывают роман с Дженнифер Энистон
Daily Mail: Барак и Мишель Обама спровоцировали слухи о разводе
17 января 2025, 21:47

Фото: соцсети

Барак и Мишель Обама могут развестись после 33 лет брака, пишет британское издание Daily Mail.
Такое мнение распространилось из-за того, что супруги давно не появлялись вместе на публичных мероприятиях, хотя ранее такого не было. Так, например, 9 января Мишель Обама не присутствовала на похоронах бывшего президента США Джимми Картера. А 20 января её супруг также планирует в одиночку прибыть на инаугурацию избранного главы государства Дональда Трампа. По слухам, это связано с проблемами в отношениях пары.

Кроме того, Бараку Обаме приписывают роман с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. В октябре 2024 года журнал InTouch опубликовал статью под провокационным заголовком «Джен и Барак». После этого случая звезда публично опровергла все слухи о её связях с экс-президентом, подчеркнув, что они виделись всего несколько раз. Вместе с тем она указала на тёплые отношения с Мишель.

В США брак Мишель и Барака Обамы считается идеальным. Они познакомились в юридической фирме, где будущий президент, а тогда студент Гарварда стажировался под руководством Мишель. В какой-то момент он пригласил её на свидание, но девушка ответила отказом, сосредоточившись на карьере. Однако через несколько месяцев согласилась – так начался их роман. В 1992 году Барак и Мишель поженились. Они воспитывают двух дочерей – Малию и Сашу.

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#сша
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«Предлагали большие суммы»: в актрисе Здорик увидели эскортницу после расставания со Стасом Пьехой
Здорик рассказала о неприятном стереотипе после расставания со Стасом Пьехой
17 января 2025, 20:51

Ника Здорик (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик столкнулась с неожиданным стереотипами и предложениями. Многие не поверили, что девушка действительно встречалась с певцом Стасом Пьехой из-за искренних чувств.
23-летняя актриса рассказала, что после расставания с Пьехой её агенту начали звонить и спрашивать, сколько стоят услуги Здорик по сопровождению в рестораны, бани и т.д. То есть люди подумали, что артистка работает в экспорте, и предлагали достаточно крупные суммы.

Здорик отметила, что никогда не занималась такой деятельностью и не имеет интереса к ней. Однако после таких звонков она насторожилась и начала задаваться вопросами, что происходит и не слили ли её данные куда-то.

В результате она начала проверять информацию, наткнулась на несколько Telegram-каналов, в которых были опубликованы анкеты знаменитостей, предлагающих такие услуги. Но, к счастью, никаких данных Здорик, слитых мошенническим путём, не было обнаружено.

Оскорбительный стереотип распространился в обществе, поскольку многие не могли поверить, что начинающая актриса из Обнинска может действительно встречаться со знаменитым певцом Стасом Пьехой, который вдвое старше неё, и искреннее любить его. Однако девушка уверяет, что не имеет никакого отношения к эскорту, а к своему бывшему возлюбленному испытывала настоящие чувства.

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#актриса
#отношения
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#секс
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Шеф-повар Шмаков из Москвы отсудил у Андрея Макаревича* товарный знак «Смак»
17 января 2025, 20:29

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака «Смак» музыканта Андрея Макаревича*, сообщил «РБК Вино».
Отмечалось, что московский шеф-повар Андрей Шмаков совместно с компанией «Шмак» подал в суд на «Смак» из-за товарного знака. Мужчина планировал зарегистрировать свой бренд «Шмак», но у него не получалось это сделать из-за созвучного названия. Тогда ресторатор решил подать иск.

Московский суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании «Шмак» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Смак».

Уточнялось, что Андрей Макаревич* — бенефициар продюсерской компании «Самый смак» в базе СПАРК. Шмаков же обратил внимание, что не хотел использовать слово «Смак». В суд он обратился лишь из-за того, что ему не позволяли зарегистрировать торговую марку «Шмак».

Ресторатор подчеркнул, что с удовольствием смотрел шоу с Макаревичем* в роли ведущего.

Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин в беседе с прессой рассказал, что артист больше не имеет отношения к компании «Смак», ею занимаются совсем иные люди.

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Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года

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Егор Крид подарил 22-летней поклоннице подвеску из белого золота с бриллиантами и лично застегнул её на шее студентки

*Признан в РФ иноагентом.
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Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года
17 января 2025, 20:14

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Тяжелобольной актер Брюс Уиллис встретился с людьми, которые работают в зоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, США, сообщила жена артиста — модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис в соцсетях.
На опубликованной видеозаписи Хеминг-Уиллис показала встречу мужа с работниками полицейского управления Лос-Анджелеса. Брюс пожал руки спасателям и выразил им благодарность за их помощь во время пожаров

«Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу»», — подписала видео жена звезды «Пятого элемента».

Ранее сообщалось, что популярный российский певец Егор Крид подарил поклоннице золотую подвеску с бриллиантами. Он лично застегнул украшение на шее 22-летней студентки.

Подвеска является уникальным украшением, специально созданным российским ювелиром MOZI J из белого золота с бриллиантами в два карата.

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#сша
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Рэпер HammAli впервые показал девушку, на которой тайно женился полгода назад
17 января 2025, 20:13

Фото: соцсети

Российский рэпер HammAli впервые показал девушку, на которой тайно женился полгода назад.
В конце сентября прошлого года Александр Громов (настоящее имя певца) женился. Подготовку свадьбы они с возлюбленной тщательно скрывали, поэтому фотографии с торжества стали для поклонников неожиданностью.

Накануне рэпер в одной из соцсетей публично признался в любви к своей жене и наконец-то раскрыл её имя. Он опубликовал пост с новой песней, которую он пел в день свадьбы для Эмили. К сожалению, на представленной фотографии не получится полностью рассмотреть лицо избранницы, но и так понятно, что вкус у HammAli отличный.

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Увела чужого мужа и не умеет готовить: какая в реальной жизни Елизавета Боярская, ее отношения с отцом
17 января 2025, 20:02

Елизавета Боярская (Фото: соцсети)

У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.

И все же театральный

Когда в семье Михаила Боярского и Ларисы Луппиан появилась Лиза, её отец уже пользовался популярностью. К моменту рождения дочери он уже успел сыграть ключевую роль в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» и стать любимцем публики.

У дома, в котором жил Михаил, часто дежурили фанаты, подъезд был весь исписан его именем и разными посланиями, а дверь в квартиру разрисовывали, пытались сломать и даже поджигали.

Ситуация изменилась после того, как соседом Боярских стал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Тут же появились интеллигентные охранники и исчезли надписи, в дверь актера перестали регулярно звонить и убегать.

Росла Лиза Боярская в уникальном доме — туда приехал Александр Пушкин после дуэли и позднее умер. Там и сейчас живут её мама и папа. Лиза очень благодарна родителям за то, что они не давили на неё своей любовью к Петербургу, не навязывали её, а дали ей время самой прочувствовать этот город.

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Девушка стала замечать красоту Санкт-Петербурга уже после 20 лет, хотя по пути в школу проходила знаковые места: Мойка, Дворцовая площадь, Большая Морская. Боярская переняла опыт родителей и сейчас своим сыновьям Андрею и Григорию не навязывает собственное восприятие города.

Папа долгие годы был для дочки волшебником. Он часто отсутствовал дома, но каждый раз перед отъездом спрашивал у Лизы и ее брата, что им привезти из путешествия. Сын Сергей чаще всего просил в подарок конструктор, а Лиза — платья и кукол.

Михаил и Лариса никак не ограничивали детей, никогда не выбирали за них круг общения и навязывали увлечения. Лиза в школе училась не слишком старательно, маме это не нравилось и она ругала дочь, а отец советовал ей отстать от девочки. Ведь намного важнее, каким человеком она станет, считал он.

Елизавета Боярская и Михаил Боярский (Фото: соцсети)


А росла Лиза очень активной. Она легко заводила знакомства со сверстниками. Лиза ходила с синяками и ссадинами на руках. А вот публичность она не любила с малолетства. Она расстраивалась, что не может выйти с папой на прогулку. На улице Михаила Боярского узнавали фанаты и тут же окружали, а Лиза оказывалась где-то далеко от него.

Профессия старших Боярских её вообще не привлекала, она говорила, что быть актёром — это как каждый день раздеваться на публику. Девушка была готова идти учиться куда угодно, кроме театрального. Еще Лиза Боярская была весьма стеснительной. Когда девушке было 13 лет, мама предложила ей пойти в модельную школу. Тогда это было модно, тем более в платные модельные агентства брали всех, а на внешность внимания никто не обращал.

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Лизе Боярской занятия помогли раскрыться и стать боле раскрепощенной. В старших классах она захотела поступать на журналиста. Михаил Боярский поделился, что даже нанял для дочери репетиторов для подготовки к экзаменам. Потом он уехал на гастроли или съёмки, успокоившись, что судьба дочери уже решена, а вернувшись, узнал о поступлении Лизы в театральный.

Оказалось, что Елизавета Боярская по случайности попала на открытие учебного театра вместе с мамой и, увидев студентов на сцене, вдруг поняла: она хочет быть такой же.

Михаил Боярский и Елизавета Боярская (Фото: соцсети)

Семья Елизаветы Боярской


Михаил Боярский делился, что он гордится, не ролями своей дочери, а тем, что она стала хорошей женой и матерью. Еще он отметил неспособность Лизы на какие-то серьёзные проявления и весомые поступки в искусстве или науке. Сама дочь Боярского не восприняла слова Михаила всерьёз и подчеркнула: отец ходит на все её спектакли и смотрит все фильмы с её участием, даёт ей профессиональные советы.

Лиза же всегда помнила о том, как мама и папа относились к ней, когда она была маленькой. Своим опытом она пользуется в воспитании сыновей.

Однако девушка уверена: с детьми больше должны находиться родные, а не няни. Из-за этого они с мужем Максимом Матвеевым приняли решение, что кто-то из родителей будет находиться рядом с мальчиками. Если Лиза уезжает на съёмки, то с детьми остается Максим, и наоборот, если нет отца, то Андрей и Григорий находятся под присмотром мамы.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев (Фото: соцсети)


Сама Елизавета Боярская в детстве посещала обычную школу, где никого не волновала звездность отца девочки. Старшего сына она сначала планировала отдать в спецшколу. Елизавета выбирала учреждение с математическим уклоном, а потом осознала: главное, чтобы для сына 11 лет в школе не превратились в сплошное мучение. Она поняла, что ему не нужна модная супершкола, мальчику стоит пойти в обычную государственную со стандартной программой. В результате Андрей с первого класса ходил в школу с огромным удовольствием.

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Когда Лиза Боярская росла, родители не навязывали ей актёрскую карьеру. И она сама не предпринимает в глазах сыновей романтизировать профессию. Она приняла, что им не особенно интересно бывать на съёмочной площадке или смотреть спектакли при участии их родителей. Елизавета Боярская не может представить себя вне театра и кино, но на первом месте для неё всегда остаются родные.

Раньше Лизе было тяжело совмещать работу с ролью жены и матери. Лишь после рождения второго ребенка она осознала, что если она будет сильно уставать, то от этого никому лучше не будет.

Беззаботное детство


Елизавета всегда с радостью вспоминает детство. Даже в 1990-е годы, когда было много сложностей, а они с мамой все время ходили по магазинам, стояли в очередях. Девушка рассказывала, как на заднем дворе магазина к ним выходил мясник, знакомый мамы, и приносил хорошие куски говядины.

Однако Лиза сожалеет о том, что мама чрезмерно оберегала её. Девочка была ограждена от всех домашних дел и не приучена к быту. Она не умела готовить. Актриса рассказывала, что она, как принцесса, «лежала на перине» и делала лишь то, что ей было по душе. Такие привычки весьма усложнили начало её собственной семейной жизни.

Две жены Максима Матвеева


Сейчас Елизавета Боярская уже стала успешной актрисой, прекрасной супругой и хорошей мамой. Однако в одном своем интервью она сказала: «Не хочу, чтобы все знали, какая я на самом деле и чем живу». Девушка создала образ для общественности и не позволяет никому переступать личные границы. Даже историю своей любви с Максимом Матвеевым Елизавета Боярская преподнесла так, что и её поклонники, и недоброжелатели весьма быстро забыли, что актриса увела мужа из семьи.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: соцсети)


Елизавета Боярская подчеркнула, что когда встретилась с Максимом Матвеевым на пробах фильма Владимира Хотиненко «1612», она совершенно потеряла голову. Девушке было 22 года.

Тогда Максим Матвеев не обратил на актрису никакого внимания, но через пару лет они снова пересеклись на съёмочной площадке, и вот тогда у них начался роман. Однако ситуация осложнялась тем, что избранник Боярской находился в браке со своей коллегой Яной Сексте.

«Была прекрасная история любви, а затем — драматичная, болезненная, чудовищная», — отметила однажды первая супруга Матвеева.

Максим Матвеев называл развод с Яной «адовым». Однако сейчас каждый из бывших супругов счастлив в новой семье. И все дружат между собой. Когда Яна Сексте была беременна и мучилась от жестокого токсикоза, Елизавета Боярская помогала ей улучшить самочувствие, а Максим Матвеев занимался переездом экс-супруги и её нового мужа.

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#статьи
#шоу-бизнес
#актриса
#актёр
#развод
#семья
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Егор Крид подарил 22-летней поклоннице подвеску из белого золота с бриллиантами и лично застегнул её на шее студентки
Егор Крид подарил золотую подвеску с бриллиантами 22-летней студентке
17 января 2025, 19:38

Егор Крид (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярный российский певец Егор Крид подарил поклоннице золотую подвеску с бриллиантами. Он лично застегнул украшение на шее 22-летней студентки.
Подвеска является уникальным украшением, специально созданным российским ювелиром MOZI J из белого золота с бриллиантами в два карата. Она выполнена в форме логотипа нового альбома Крида. Подвеска выполнена в двух экземплярах: одна подарена студентке, а вторая принадлежит самому певцу. Так как же столь ценное и редкое украшение попало к простой московской студентке?

Дело в том, что Крид совместно с HiFi-стримингом Звук объявил конкурс, победителем которого станет человек, дольше всего прослушавший песни из нового альбома исполнителя в приложении Звука. За это участник получит заветный драгоценный кулон.

Победительницей оказалась 22-летняя Стелла Катана – студентка столичного университета ММУ, обучающаяся по направлению «Реклама, PR, SMM». Она рассказала, что является давней поклонницей Крида. Больше всего из нового альбома ей понравится трек «Не для меня».

Крид лично вручил подвеску победительнице и сразу застегнул его на шее поклонницы.

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#шоу-бизнес
#конкурс
#музыка
#студент
#победители
#награда
#украшения
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«Приехала посмотреть на эту овцу»: родня Лидии Федосеевой-Шукшиной чуть не подралась около здания суда
Родня Лидии Федосеевой-Шукшиной учинила публичные разборки около суда
17 января 2025, 19:21

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Конфликт в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. На сей раз скандальные разборки связаны с наследством Василия Шукшина, а именно с авторским правом на его произведения.
В Москве состоялось очередное судебное заседание с участием Федосеевой-Шукшиной и её семьи. 86-летняя актриса прибыла в Таганский суд в сопровождении младшей дочери Ольги.

Напомним, что звезда советского кинематографа перенесла инсульт, после которого так полностью и не восстановилась. Также ей диагностировали деменцию. Из-за проблем со здоровьем Лидии Николаевне очень тяжело ходить, поэтому она вынуждена опираться на костыли.

Тем временем Ольга настроена решительно. Она пытается выяснить, как доля её матери была целиком передана старшей дочери Марии. По её словам, сделка по авторским правам на произведения Шукшина могла пройти к тот момент, когда состояние здоровья пожилой актрисы ухудшилось.

Мария, в свою очередь, утверждает, что мать добровольно передала ей свою долю пять лет назад. Также она указывает, что ежемесячно даёт родительнице по 100 тысяч рублей.

На судебное заседание также прибыла двоюродная сестра Лидии Федосеевы-Шукшиной. Женщина еле сдержалась, увидев Марию Шукшину, и чуть не подралась с ней около здания суда. Она убеждена, что племянница преследует корыстные цели, ограничивая её общение с сестрой.

Женщина подчеркнула, что Мария на всю страну назвала маму сумасшедшей. «Я приехала посмотреть на эту овцу... Я такого в жизни даже предвидеть не могла», – отметила родственница, добавив, что очень любит свою сестру, а остальное её не волнует.

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#суд
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#шоу-бизнес
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