«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»

Экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. После получения этой печальной новости певица была госпитализирована и делилась видео из больницы. В настоящее время певица не выходит на связь. Зато первая жена Яниса Сана Оша часто делает заявления. Подробности – в материале «Радио 1».