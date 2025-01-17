«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. После получения этой печальной новости певица была госпитализирована и делилась видео из больницы. В настоящее время певица не выходит на связь. Зато первая жена Яниса Сана Оша часто делает заявления. Подробности – в материале «Радио 1».
Первая жена Яниса Тиммы сделала заявление
Сана Оша рассказала, что ее маленький сын постоянно интересуется папой, а родители Тиммы пытаются разобраться в том, что произошло в ту трагическую ночь.
«Для тех, кто переживает… Ребенок пытается узнать, где сейчас его папа, он тоже переживает — Кристиан очень понимающий. Мне тяжело. Умер мирный житель, который является частью моего сына», — написала Сана в личном блоге.Женщина отметила, что ее поддерживает мама баскетболиста, с которой у нее сразу установились теплые отношения.
«Мы стали очень близки. Когда я рассталась с Янисом, наша связь укрепилась, ведь мама Яниса оказалась моей главной опорой в трудные времена. Моя мама живет в Вентспилсе. Ночью я позвонила свекрови и попросила прийти, так как не могла справиться с эмоциями и у меня на руках был маленький ребенок... Она всегда была рядом и помогала мне», — рассказала экс-жена спортсмена.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Бросил жену с маленьким сыном
Спортсмен покинул семью, когда их с Саной сыну был всего год. Женщина регулярно навещает маму Яниса, а Аусма Тимма часто приезжает к внуку Кристиану.
«Эта история очень травматична для всех нас, так как мы знаем, что происходило все эти годы. Есть манипуляторы, которые используют наивное сердце другого, чтобы причинить боль. Такой человек даже в этот момент играет в жертву», — добавила Оша, имея в виду Анну Седокову.
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Седокову упрекнули за слова о жизни в «аду»
После кончины баскетболиста певица отметила, что находилась в аду. Она не стала вдаваться в подробности, но подчеркнула, что никому не пожелает пройти через то, что пережила сама. Друг Тиммы не понимает, почему Анна так высказывается, ведь Янис никогда не отказывал ей в чем-либо.
Он задался вопросом о том, что именно она подразумевает под словом «ад», упомянув, что речь может идти о посещении дорогих ресторанов, участии в мероприятиях и частных чартерных полетах на отдых. Он также добавил, что возможно, это связано с поддержанием ее бренда одежды и выплатой зарплат ее сотрудникам. По его словам, месяц ее несостоявшегося бизнеса обходился Янису в 15-20 тысяч долларов. Он выразил надежду, что вскоре после расследования и получения доступа к банковским счетам все станет очевидным.
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