Волочкова опровергла слухи о ее лечении в клинике для бездомных
Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что проходила лечение в клинике для бездомных в Европе. Балерина заявила, что отправилась за границу на творческие каникулы и выбрала элитный медицинский центр после напряженного сезона.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артистке якобы сделали операцию в больнице немецкого города Мюльхайм-ан-дер-Рур, а стоимость вмешательства составила около 10 тысяч евро. В разговоре с «Абзацем» Волочкова назвала эти публикации выдумкой и подчеркнула, что сознательно обратилась в «самую дорогую клинику» из предложенных вариантов.
По словам балерины, поводом для операции стал профессиональный недуг — деформация косточки на стопе, возникшая из-за многолетней работы на пуантах. Операцию проводили два профессора. Уже на следующий день, как утверждает Волочкова, она чувствовала себя хорошо и могла активно передвигаться.
Сейчас артистка находится дома и проходит восстановление. Она считает, что слухи о «клинике для бомжей» распространяют недоброжелатели, которым «нечего больше придумать».
