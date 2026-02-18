Волочкова опровергла слухи о ее лечении в клинике для бездомных

18 февраля 2026, 14:02

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что проходила лечение в клинике для бездомных в Европе. Балерина заявила, что отправилась за границу на творческие каникулы и выбрала элитный медицинский центр после напряженного сезона.