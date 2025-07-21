«Она ничего не сделала, чтобы ее так восхваляли»: Сергей Соседов назвал Клаву Коку недостойной «Интервидения»
Сергей Соседов заявил, что Клава Кока недостойна быть послом «Интервидения»
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Абзацем» возмутился, что Клаву Коку назначили еще одним послом России международного конкурса «Интервидение».
По мнению шоумена, певица не является достойной персоной в качестве посла «Интервидения».
«Она не исполнила ярких хитовых песен и ничего не сделала для того, чтобы ее так воспевали и восхваляли на всех телеканалах. У нее обычные, примитивные песни. Способности у нее есть, а таланта нет», — подчеркнул Соседов.
Критик добавил, что Клава Кока «ничего не сделала» для культуры в стране и не заслуживает такой чести.
Напомним, конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена».