«Она ничего не сделала, чтобы ее так восхваляли»: Сергей Соседов назвал Клаву Коку недостойной «Интервидения»

21 июля 2025, 16:47

Сергей Соседов заявил, что Клава Кока недостойна быть послом «Интервидения»

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Абзацем» возмутился, что Клаву Коку назначили еще одним послом России международного конкурса «Интервидение».





По мнению шоумена, певица не является достойной персоной в качестве посла «Интервидения».





«Она не исполнила ярких хитовых песен и ничего не сделала для того, чтобы ее так воспевали и восхваляли на всех телеканалах. У нее обычные, примитивные песни. Способности у нее есть, а таланта нет», — подчеркнул Соседов.