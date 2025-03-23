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«Узкая талия и стремительная худоба»: Быстрое похудение Селены Гомес может иметь несколько причин

Селена Гомес сильно похудела, дело в проблемах со здоровьем или в скором браке
Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

Селена Гомес, чья фигура долго была под прицелом критиков, стремительно худеет, удивляя всех тонкой талией и руками-ниточками. Певица, которую раньше упрекали за лишний вес, теперь заставляет фанатов беспокоиться из-за быстрой потери веса.
Еще недавно Селену Гомес хейтили за полноту, не упуская шанса обсудить каждый лишний килограмм, делится StarHit. Комментарии в Сети были безжалостны — певицу обвиняли в том, что она слишком расслабилась. Но теперь все изменилось, причем довольно радикально.

На последних выходах Гомес блистает в нарядах, которые облегают ее талию, подчеркивая стройность тела, и все еще пышный бюст. Руки стали столь изящными, что напоминают «нитки», как указывают комментарии.

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

В Сети гадают, как Селена добилась такого результата. Одни шепчутся про Оземпик — препарат, популярный среди звезд для быстрого похудения. Им надо пользоваться с умом. 24 февраля «Радио 1» передавало, что почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик».

Другие фанаты вспоминают про волчанку, о которой Гомес узнала в 2013 году — болезнь, а затем пересадка почки сильно повлияли на ее тело.

Возможно, последствия дают о себе знать даже сейчас. Певица не скрывает, что проблемы со здоровьем приносят ей боль на личном фронте.

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

«К сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это то, из-за чего мне пришлось долго скорбеть, — поделилась она в интервью с Vanity Fair.
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Но у потери веса могут быть и более счастливые причины: звезда хочет выглядет наилучшим образом в день свадьбы. Скоро Селена станет женой Бенни Бланко, который сделал ей предложение в декабре. О деталях признания 21 марта написали в People.

Бланко рассказал, что чуть не провалил помолвку. В тот день Гомес была уставшей и капризной, не хотела никуда идти.

Бенни Бланко и Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

«Она сказала: «Я плохо себя чувствую, давай перенесем съемку». А я думал только о том, как ее уговорить», — смеялся жених, который уже выбрал день для признания.
Бланко долго прятал в сумке кольцо с бриллиантом в шесть карат, боясь, что сюрприз раскроется. Но предложение все же сделать удалось. Теперь пара готовится к свадьбе, а фанаты гадают, что еще изменится в жизни худеющей звезды.

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Ирина Пинчук поговорила с Чобаняном, подтвердила развод и решила продать квартиру
23 марта 2025, 05:40

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук решила положить конец браку с Араем Чобаняном и начать «новый этап в жизни». После новостей о его изменах она пережила сильный стресс. Значительно похудела, сходила к психологу на прием, а затем объявила о решении продать старую квартиру и перебраться в новое житье.
Все началось, когда Ирина узнала об интимной переписке мужа с девушкой из Ростова. Новость обрушилась на нее как гром среди ясного неба — несколько дней она не могла остановить слезы, переживала. Вскоре стало известно о планах на развод. Однако затем Пинчук успокоилась и объяснила, что ее суждения могли быть поспешными.

Объявив, что у нее все нормально и она сможет справиться с ситуацией, Ирина отправилась на Мальдивы в надежде успокоить нервы. Она сообщила, что «расследование» по ситуации с «изменой» идет активное.

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На островах Ирина наконец-то отпустила боль.

«Я не могла находиться дома и вечно прокручивать все негативное в голове, сложно было быть в ресурсе и не показывать детям свои переживания. (...) Мы едем на яхте, я кручу свои мысли, а внутри — ничего. Произошел тот самый щелчок, про который многие рассказывают», — делилась Пинчук.
Ирина Пинчук с детьми (Фото: Instagram* * @pinchuk_official)

Отдых вернул ей силы, позволил сформировать четкий план действий. Развод — правильный шаг.

«Кто-то скажет, что из-за такого не расстаются, для кого-то это не повод. Для меня это огромный повод. Я не потерплю к себе подобного отношения и никогда не закрою на это глаза. Я знаю, чего достойна, и уж точно выше этого», — передает слова Ирины «StarHit».
Пара обсудила все мирно: дети останутся с мамой, но отец сможет с ними общаться.

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Однако стресс не прошел бесследно — блогер похудела. Ирина призналась, что из-за потери веса некоторая одежда стала висеть на ней мешком. За время «эмоциональных качелей» у нее была терапия с психологом, поход к психиатру, даже прием у психокинезиолога.

«Неделю назад мы встретились с Араем и поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остается — я только за общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, не их. Живём сейчас каждый своей жизнью», — поделилась блогер в соцсетях поздно вечером 22 марта.
Квартиру, где она жила с семьей, Пинчук решила продать. В соцсетях она сообщила, что переезжает с детьми и няней в новое жилье.

«Завтра еду заключать договор и на следующей неделе случится переезд. А эту квартиру буду выставлять на продажу», — поделилась Ирина.
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«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей
Мошенники обманули комика Бебуришвили на ₽5 млн при помощи угрозы поддержки ВСУ
23 марта 2025, 03:21

Андрей Бебуришвили (Фото: Instagram* @hooba_bebur)

Комик Андрей Бебуришвили стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей, угрожая оформлением «поддержки ВСУ». Об истории обмана звезда поделился в новом сезоне Comedy Club.
Все началось в феврале, когда Андрею позвонили люди, назвавшиеся сотрудниками «Почты России». Они попросили назвать код из смс, чтобы «переоформить доставку посылки». Бебуришвили поверил и сообщил код, после чего мошенники якобы получили доступ к его Госуслугам. Скорее всего, это была ложь с целью запугать комика.

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Потом ему поступил звонок через Telegram «от Госуслуг». Голос на другом конце линии сообщил, что на Андрея оформлена доверенность на перевод денег. Пригрозили, что вмешательство Бебуришвили и обращение в полицию дорого ему обойдутся: средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он сядет за пособничество терроризму.

Испуганный стендапер попался на эту уловку. Понимал, что аферисты его «разводят», с женой это обсудил, но не смог быстро понять, как справиться с ситуацией.

Андрей Бебуришвили (Фото: кадр из «Comedy Club» на ТНТ)

Дальше мошенники действовали по классике: убедили комика перевести деньги на «безопасный счет». Шаг за шагом они вытянули из него 5 миллионов 245 тысяч рублей.

«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже не стеснялись», — сказал комик во время выступления, называя свой монолог самым «дорогим» в истории русского юмора и Comedy Club.
Бебуришвили уверяет, что история правдивая. Он поделился ей, высмеивая поступки «прошлого себя», но также привлекая внимание аудитории к тому, что подобное может случиться с каждым и надо всегда знать, как действовать. Иначе аферисты могут похитить огромные суммы.

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Филиппу Киркорову позавидовали из-за роскошных похорон его отца
22 марта 2025, 21:51

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Филипп Киркоров столкнулся со странной реакцией общественности на организацию роскошных похорон его отца Бедроса Киркорова. Некоторые представители шоу-бизнеса позавидовали масштабу церемонии, на которой даже присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отпевание народного артиста России прошло в Храме Христа Спасителя, после чего Киркорова-старшего похоронили на Троекуровском кладбище. По соседству с его могилой покоятся известные деятели культуры: Валентин Юдашкин, Борис Клюев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Заворотнюк и другие.

«Люди позавидовали и отпеванию в Церкви Спаса Преображения, которая является частью Храма Христа Спасителя. И похоронам на престижном Троекуровском кладбище», – сообщает издание MK.RU.
Отец короля российской эстрады скончался 18 марта. Причиной смерти стали осложнения от ранее перенесённой пневмонии. Похоронили певца 21 марта. Проститься с болгарским и российским певцов пришли Иосиф Пригожин и Валерия, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Евгений Петросян и многие другие отечественные деятели культуры, которые были лично знакомы с исполнителем и ценят его творчество.

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Режиссёр «Мастера и Маргариты» подал в суд на голливудских продюсеров за попытки сорвать релиз фильма в США
Локшин подал в суд на голливудских продюсеров за блокировку «Мастера и Маргариты»
22 марта 2025, 21:32

Михаил Локшин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Релиз фильма «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина в США находится под угрозой. Картина уже получила прокатное разрешение в Германии, Италии и Австрии, однако на больших экранах в Штатах она может не появиться из-за блокирующих показ продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло.
Продюсеры уверяют, что именно им принадлежат права на экранизацию самого известного романа Михаила Булгакова. Однако дистрибьютор Luminosity Pictures настаивает, что книга является общественным достоянием. В результате компания подала на продюсеров в суд.

Лошкин отметил, что после юридического расследования компания Luminosity точно сможет доказать, что имеет право на прокат его фильма.

Изначально англоязычную адаптацию романа должен был снимать Баз Лурман, но он отказался из-за проблем с правами: наследники писателя предоставили права на экранизацию сразу двум компаниях из России и США. Теперь судьбу картины, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь, решит суд, дата которого будет назначена в ближайшее время.

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Пришедший на похороны Петросян пообещал помочь похоронившему отца Киркорову справиться с вредной привычкой
Петросян пообещал помочь Киркорову справиться с зависимостью от сигарет
22 марта 2025, 19:45

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян в пятницу пришёл проститься с Бедросом Киркоровым, с которым много лет дружил. 79-летний юморист посетил траурное мероприятие без молодой супруги Татьяны Брухуновой.
Петросян выразил соболезнования Филиппу Киркорову, который в ответ доверительно пожаловался на возвращение пагубной привычки.

Поп-король признался, что из-за политических событий, «голой» вечеринки, а теперь и смерти отца начал выкуривать больше одной пачки сигарет в день. Петросян сразу же выразил готовность помочь певцу справиться с зависимостью, пишет NEWS.ru.

Дело в том, что юморист раньше тоже много курил, однако закодировался у известного нарколога Александра Довженко, а затем, когда привычка чуть не вернулась, обратился к целительнице и астрологу Джуне. После этого Петросян навсегда бросил желание искать утешение в сигаретах в любой трудной ситуации.

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Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период
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