«Узкая талия и стремительная худоба»: Быстрое похудение Селены Гомес может иметь несколько причин

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)
Селена Гомес, чья фигура долго была под прицелом критиков, стремительно худеет, удивляя всех тонкой талией и руками-ниточками. Певица, которую раньше упрекали за лишний вес, теперь заставляет фанатов беспокоиться из-за быстрой потери веса.
Еще недавно Селену Гомес хейтили за полноту, не упуская шанса обсудить каждый лишний килограмм, делится StarHit. Комментарии в Сети были безжалостны — певицу обвиняли в том, что она слишком расслабилась. Но теперь все изменилось, причем довольно радикально.
На последних выходах Гомес блистает в нарядах, которые облегают ее талию, подчеркивая стройность тела, и все еще пышный бюст. Руки стали столь изящными, что напоминают «нитки», как указывают комментарии.
В Сети гадают, как Селена добилась такого результата. Одни шепчутся про Оземпик — препарат, популярный среди звезд для быстрого похудения. Им надо пользоваться с умом. 24 февраля «Радио 1» передавало, что почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик».
Другие фанаты вспоминают про волчанку, о которой Гомес узнала в 2013 году — болезнь, а затем пересадка почки сильно повлияли на ее тело.
Возможно, последствия дают о себе знать даже сейчас. Певица не скрывает, что проблемы со здоровьем приносят ей боль на личном фронте.
Но у потери веса могут быть и более счастливые причины: звезда хочет выглядет наилучшим образом в день свадьбы. Скоро Селена станет женой Бенни Бланко, который сделал ей предложение в декабре. О деталях признания 21 марта написали в People.
Бланко рассказал, что чуть не провалил помолвку. В тот день Гомес была уставшей и капризной, не хотела никуда идти.
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На последних выходах Гомес блистает в нарядах, которые облегают ее талию, подчеркивая стройность тела, и все еще пышный бюст. Руки стали столь изящными, что напоминают «нитки», как указывают комментарии.
Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)
В Сети гадают, как Селена добилась такого результата. Одни шепчутся про Оземпик — препарат, популярный среди звезд для быстрого похудения. Им надо пользоваться с умом. 24 февраля «Радио 1» передавало, что почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик».
Другие фанаты вспоминают про волчанку, о которой Гомес узнала в 2013 году — болезнь, а затем пересадка почки сильно повлияли на ее тело.
Возможно, последствия дают о себе знать даже сейчас. Певица не скрывает, что проблемы со здоровьем приносят ей боль на личном фронте.
Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)
«К сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это то, из-за чего мне пришлось долго скорбеть, — поделилась она в интервью с Vanity Fair.
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Но у потери веса могут быть и более счастливые причины: звезда хочет выглядет наилучшим образом в день свадьбы. Скоро Селена станет женой Бенни Бланко, который сделал ей предложение в декабре. О деталях признания 21 марта написали в People.
Бланко рассказал, что чуть не провалил помолвку. В тот день Гомес была уставшей и капризной, не хотела никуда идти.
Бенни Бланко и Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)
«Она сказала: «Я плохо себя чувствую, давай перенесем съемку». А я думал только о том, как ее уговорить», — смеялся жених, который уже выбрал день для признания.Бланко долго прятал в сумке кольцо с бриллиантом в шесть карат, боясь, что сюрприз раскроется. Но предложение все же сделать удалось. Теперь пара готовится к свадьбе, а фанаты гадают, что еще изменится в жизни худеющей звезды.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева