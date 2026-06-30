«Она никогда не кричит»: Андрей Удалов назвал звёзд, обязанных Пугачёвой жизнью
Удалов рассказал о финансовой помощи Пугачёвой Буйнову, Брондукову и Шаинскому
Заслуженный артист России Андрей Удалов рассказал, что Алла Пугачёва, даже после переезда из России, продолжает скрыто помогать деньгами и поддержкой многим бывшим соотечественникам. Некоторые из них, по словам Удалова, «обязаны Алле Борисовне жизнью».
В беседе с NEWS.ru актёр перечислил случаи помощи.
«Это и помощь Александру Буйнову в преодолении им онкологического заболевания. И помощь очень больному Саше Барыкину [до его смерти в 2011 году]. И памятник на могиле композитора Владимира Шаинского, который я поставил только благодаря финансовой помощи Аллы Пугачёвой. При этом она никогда не кричит о своих добрых делах», — заявил Удалов.Артист отметил, что в 1990-е Примадонна выручала ветеранов МХАТа, перечисляла им деньги. Помогала парализованному после инсульта Брондукову и Клавдии Шульженко.