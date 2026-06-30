Протеже Филиппа Киркорова заявила, что занимается сексом под свои песни
Певица Маргарита Овсянникова, более известная под сценическим псевдонимом Margo, иронично отреагировала на вопрос о музыкальном сопровождении во время интимной близости. Её слова приводит Telegram-канал «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».
Блогер Олег Пилягин задал Овсянниковой вопрос о том, под какую композицию она предпочитает заниматься любовью. Артистка, которую называют протеже Филиппа Киркорова, не сразу нашлась с ответом — несколько секунд она хранила молчание и быстро моргала, демонстрируя лёгкое замешательство.
Однако уже через мгновение певица рассмеялась и с явной иронией парировала: по её словам, интимный процесс всегда происходит под её собственную песню «Звезда № 1». Таким образом, Маргарита обратила шутливый вопрос в самоиронию и одновременно напомнила о своём творчестве.
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