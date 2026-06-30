Протеже Филиппа Киркорова заявила, что занимается сексом под свои песни

30 июня 2026, 14:11

Певица Margo назвала трек «Звезда № 1» музыкальным сопровождением для близости

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Маргарита Овсянникова, более известная под сценическим псевдонимом Margo, иронично отреагировала на вопрос о музыкальном сопровождении во время интимной близости. Её слова приводит Telegram-канал «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».