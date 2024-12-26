«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

Вера Брежнева (Фото: соцсети)
Певица Вера Брежнева, осудившая спецоперацию на Украине, продолжает удивлять общественность. После своего бегства из России она стала активной участницей различных интервью, где с удовольствием делится подробностями своей личной жизни. Недавно, когда публика только начала обсуждать слухи о том, что Брежнева работала в эскорте, она вновь привлекла внимание, рассказав о своих успехах в поиске спонсоров. В беседе с украинской журналисткой артистка заявила, что сейчас находится в счастливых отношениях. Подробности – в материале «Радио 1».
Спонсор Веры Брежневой
Пользователи социальных сетей быстро заметили, что певица вновь нашла спонсора, готового тратить на нее значительные суммы. Многие комментаторы выразили мнение, что именно это и является основой ее счастья.
«Очередной толстый кошелек на ножках», — написали одни. Другие добавили: «Каждый раз как в первый. И всех она любит, и все ее любят».
На этом откровения Брежневой не закончились. Она продолжила делиться своими мыслями, утверждая, что у нее «секс с жизнью».
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«Есть такое классное выражение – секс с жизнью. У меня просто секс с жизнью, и он такой вкусный, мне так это нравится. Конечно, когда есть классный партнер, с кем есть близость, жизнь приобретает красок. Главное — встретить для себя такого человека, правильного человека. И тогда женщина сияет. Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью», — сказала она.
Однако Брежнева добавила, что не торопится выходить замуж.
Бойфренд из прошлого
Ранее певица неоднократно намекала на нового бойфренда в своей жизни. В сентябре она поделилась фотографией с большим букетом цветов, написав: «Я могу сама купить себе цветы, но мне не нужно это делать — он позаботится об этом. Я наслаждаюсь».
Позже Брежнева стала более откровенной в социальных сетях, рассказав, что своего нынешнего партнера она встретила еще в 18 лет.
«В первый раз я увидела его, когда мне было 18. Мы только познакомились, и я ушла. Затем наши пути пересеклись вновь, и мы даже прожили вместе несколько месяцев. Но, как это иногда бывает, что-то пошло не так... Он ждал меня... Я вернулась. С этого момента моя любовь стала расти с каждым днем. Наконец-то я хочу об этом поговорить», — призналась она.
Пользователи сети начали гадать, о ком идет речь, и многие предположили, что это ее первый возлюбленный Виталий Войченко, от которого у нее родилась дочь Соня в 19 лет. Однако личность нового избранника певица по-прежнему держит в секрете.
Вера Брежнева (Фото: соцсети)
Карьера через постель
Личная жизнь артистки, осудившей специальную военную операцию, часто обсуждается. Брежнева известна тем, что целенаправленно выбирает состоятельных мужчин, которые могут обеспечить ей комфортную жизнь и помочь в карьере. С раннего возраста она определила свой путь и избегала отношений с неплатежеспособными сверстниками.
Во время учебы в университете она начала встречаться с успешным бизнесменом Виталием Войченко. Он ухаживал за ней с романтичностью, и через год у них родилась дочь Соня. Тем не менее, пара так и не оформила свои отношения и вскоре рассталась.
Существовали слухи, что молодые родители не смогли справиться с повседневными трудностями. Инициатором расставания стала сама певица, поскольку ее не устраивали финансовые возможности возлюбленного. Кроме того, на горизонте появился более состоятельный мужчина — украинский олигарх Михаил Куперман.
На тот момент он был женат и воспитывал двоих детей, но для Брежневой это не стало преградой. Их отношения развивались очень быстро. В порыве чувств Куперман оставил свою супругу и женился на Брежневой, что вызвало недовольство у его родственников. Они были шокированы тем, что он не только оставил своих детей, но и привел в еврейскую семью женщину другой национальности. Вскоре пара узаконила свои отношения, а через три года Вера родила мужу дочь Сару.
В конечном итоге их семейное счастье оказалось недолгим — пара подала на развод. Однако Брежнева не стала долго оплакивать разрыв и вскоре начала роман с продюсером Константином Меладзе. Ходили слухи, что их отношения начались еще во время ее брака с Куперманом. По всей видимости, когда супруг перестал быть полезным для артистки, она задумалась о будущем с Меладзе.
Обвинения в эскорте
После развода с Меладзе начали всплывать скандальные эпизоды из прошлого Веры Брежневой. Если раньше коллеги по цеху хоть как-то уважали её, то после её резких высказываний в адрес россиян некоторые звёзды решили раскрыть все карты о её прошлом.
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Например, блогер Виктория Боня в одном из интернет-шоу заявила, что Брежнева работала в эскорте. Она уточнила, что певица стоит довольно дорого и выставляет множество дополнительных условий перед встречами с клиентами.
По словам Виктории, из-за этого многие мужчины отказывались от встреч, считая, что она не стоит таких денег. «Она стоит 100 тысяч долларов. Сначала предлагалось подарить часы за 70 тысяч, а потом она приходила бы на свидание. Если ей человек не понравится, то дальше ничего не будет», — поделилась подробностями Боня.
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