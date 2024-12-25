«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова

Алла Пугачева уже долгое время не появляется в России. Примадонна спокойно проводит время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Тем не менее, на родине о ней не забывают. Недавно о певице заговорил миллионер Геннадий Снустиков. О шокирующем признании бизнесмена на шоу «Пусть говорят» расскажет «Радио 1».