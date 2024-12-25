«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова

Алла Пугачева (Фото: соцсети)
Алла Пугачева уже долгое время не появляется в России. Примадонна спокойно проводит время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Тем не менее, на родине о ней не забывают. Недавно о певице заговорил миллионер Геннадий Снустиков. О шокирующем признании бизнесмена на шоу «Пусть говорят» расскажет «Радио 1».
Покушение на Пугачеву
В начале 90-х годов отношения между представителями шоу-бизнеса стали приобретать криминальный оттенок. Геннадий Снустиков оказался не только свидетелем, но и участником этих разборок. В те сложные времена он спонсировал многих артистов и лично знаком с такими звездами, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Люба Успенская, Маша Распутина и Алла Пугачева.
«В те дни я был «на коне»: у меня было не один миллион долларов в кармане и серьезные связи. Я знал множество авторитетных людей... При необходимости мог помочь не только финансово. Видя это, артисты начали обращаться ко мне за поддержкой», – поделился Снустиков.
Говоря об Алле Пугачевой, миллионер завил, что она однажды находилась на грани гибели, и ему пришлось вмешаться в ситуацию.
Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
«Помню, как тогда решались судьбы Распутиной и Пугачевой. Серьезные люди угрожали: «Мы их сегодня убьем». Я не мог этого допустить и сказал: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина», – рассказывает гость программы.
Сейчас Алла Борисовна живет уединенно за границей и давно не появляется на публике. О ее здоровье поступают лишь редкие сообщения от поклонников. Известно, что у нее серьезные проблемы с ногами и сердцем, что затрудняет передвижение.
«Ее люди любят и не понимают, почему так все сложилось. Беда случилась… У нее ноги, у нее сердце…» – рассказывала ранее ее бывшая домработница Людмила Дорондова.
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«Сын» Киркорова, спас Пугачеву от ЧП
Самопровозглашенный внебрачный сын Бедроса Киркорова, певец Александр Матвеев, рассказал о происшествии, которое произошло в 2018 году. Он утверждает, что именно он спас Аллу Пугачеву от возможной опасности в кинотеатре «Октябрь», когда там сработала пожарная сигнализация. Об этом Александр поделился в интервью с журналистами издания NEWS.ru.
Матвеев рассказал, что вывел Примадонну из зала, сталкиваясь с паникой среди зрителей. Он описал, как ему пришлось буквально расталкивать людей, чтобы обеспечить безопасность певицы. По его словам, Аллу сопровождал известный дизайнер, имя которого он решил не раскрывать.
«Дизайнер прикрывал ее сзади, а я шел спереди. Пришлось почти силой пробираться через толпу, так как началась паника и возникла угроза давки. Я проводил Аллу Борисовну до машины», — отметил он.
Александр добавил, что Пугачева не пострадала и даже не успела испугаться в этой ситуации.
Напомним, что о своем родстве с Бедросом Киркором Матвеев заявил в 2017 году, рассказав о курортном романе своей матери с артистом, который пока не подтвердил эту информацию.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Хохлова