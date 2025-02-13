«Она похожа на подростка»: в сети обсуждают молодую жену звезды сериала «Счастливы вместе», Виктор Логинов ответил на критику

Виктор Логинов с женой Марией Гуськовой (фото: Instagram* @loginov_victor)
В сети активно обсуждают брак 49-летнего Виктора Логинова и его избранницы, которая моложе него на 24 года. Актёр, получивший известность за роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», отреагировал на критику.
Один из пользователей соцсети X опубликовал фотографию Логинова с его 25-летней женой Марией Гуськовой, заявив, что она похожа на подростка, и задав вопрос: «Он ведь тоже педофил?». На этот пост ответил сам актёр, написав лишь: «23», видимо имея в виду разницу в возрасте с супругой.
Действительно, дочь Виктора от первого брака Анна на пять лет старше своей мачехи.
Артист женился на Марии Гуськовой в 2020 году, когда ей был 21 год. Этот брак стал четвёртым для Логинова. От прошлых союзов у него есть четверо детей, младшему из них 13 лет.
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*запрещён в РФ
«Возраст совсем не показатель. Мы жили в разных странах, но в итоге вместе. Маша младше моей дочки от первого брака», – заявлял Логинов в одном из интервью в прошлом году.
Действительно, дочь Виктора от первого брака Анна на пять лет старше своей мачехи.
Артист женился на Марии Гуськовой в 2020 году, когда ей был 21 год. Этот брак стал четвёртым для Логинова. От прошлых союзов у него есть четверо детей, младшему из них 13 лет.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова