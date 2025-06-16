«Она поливала меня грязью»: Виктория Боня рассказала о конфликте с Настасьей Самбурской

16 июня 2025, 19:44

Виктория Боня рассказала о конфликте с Настасьей Самбурской

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

В новом выпуске шоу «Злые языки» в центре обсуждения оказались Настасья Самбурская и ее старый конфликт с одной из ведущих программы — экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней.





По словам Виктории, в отношениях с Самбурской у нее давняя напряженность.





«Вот у нас с ней был конфликт, она меня так поливала грязью, но я хочу сказать, что выглядит она действительно шикарно. Красивая, то говорит что-то другое, завидует. Когда я пригласила ее на наше шоу, она сказала редактору, что со мной на одни сани не сядет. Но меня как бы не задевают ее слова, потому что, наверное, это больше про неё», — поделилась Боня.

«На самом деле за Настей ходит действительно какой-то такой вайб, очень такой острой, колкой, склочной женщины. Я с ней общался, и честно вам хочу сказать, что в личном общении все было прекрасно», — заключил он.