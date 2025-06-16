«Я в загсе была в черном»: Ляйсан Утяшева рассказала о свадьбе с Павлом Волей, совпавшей с трагедией

16 июня 2025, 19:19

Ляйсан Утяшева выходила замуж за Павла Волю в черном платье

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Ляйсан Утяшева вышла замуж в том же году, когда ушла из жизни ее мама. В связи с трагическим событием гимнастка не надела белое платье на свадьбу.





47-летняя мама Ляйсан Утяшевой скоропостижно скончалась из-за оторвавшегося тромба. Спортсменка тяжело переживала утрату. Она посчитала неуместным устраивать пышное торжество и надевать белое платье в такой трагический момент.





«Каждая девочка хоть раз в жизни хотела выйти в белом платье красивом. У меня этого не было, поскольку мы поженились в тот год, когда ушла моя мама, и я в загсе была в черном. Паша был в сером. Нам каждый раз хочется сыграть эту красивую свадьбу. А потом в процессе, когда мы уже выбрали дату, гостей собрались позвать... а потом смотрим друг на друга и говорим: "Ну это ведь наш праздник, давай его только нам оставим. Давай куда-то уедем вместе"», — рассказала Утяшева в своем шоу «Дерзкая готовка».