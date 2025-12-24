«Сегодня я фермерша, а завтра танцую на барной стойке»: Оксана Самойлова рассказала о жизни

24 декабря 2025, 22:59

Оксана Самойлова рассказала, как совмещает заботу о хозяйстве и светскую жизнь

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

На благотворительной ярмарке для детей из детского дома и интерната Оксана Самойлова поделилась своим подходом к жизни. Об этом сообщает Super.





По её словам, секрет в том, чтобы прислушиваться к себе и позволять себе быть разной.





«Я вообще не знаю, я просто позволяю себе быть разной, то есть я живу, как чувствую. Вот сегодня я фермерша, а завтра я танцую на барной стойке. Ну, то есть это всё как бы во мне великолепно существует, то есть я просто позволяю себе быть разной», — рассказала блогер.