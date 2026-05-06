«Я — неудобный артист»: Екатерина Волкова объяснила конфликт с руководством
Екатерина Волкова прокомментировала своё увольнение из театра, уточнив, что ранее озвученная версия о возрасте не отражает полной картины. Об этом сообщает «КП».
По её словам, подобная формулировка стала скорее способом задеть её, тогда как реальные причины связаны с затянувшимся конфликтом с руководством.
Актриса призналась, что неоднократно не соглашалась с решениями администрации и открыто высказывала свою позицию. Она подчеркнула, что не готова безоговорочно подчиняться требованиям, которые считает несправедливыми, из-за чего сама называет себя «неудобным» артистом. По мнению Волковой, именно это и стало поводом для напряжённых отношений.
Также она отметила, что руководитель мог воспринимать её позицию как вызов и в итоге решил прекратить сотрудничество. В числе формальных аргументов, как предполагает актриса, фигурировало несоответствие возрасту персонажей, которых она играла на сцене.
Помимо творческих разногласий, Екатерина Волкова указала и на финансовую сторону вопроса. По её словам, условия оплаты перестали её устраивать, особенно на фоне того, что новым артистам руководство предлагало более высокие гонорары.
