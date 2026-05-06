У семьи Чекалиных новые проблемы: у Аркадия обнаружен налоговый долг
У брата Артёма Чекалина, Аркадия, выявлена задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга превышает 1,5 миллиона рублей и составляет 1 525 924 рубля 96 копеек. Об этом сообщает Super.
Ранее Аркадий уже комментировал судебное разбирательство, связанное с его братом. Он заявлял о несогласии с обвинениями и настаивал на невиновности Артёма Чекалина. По его словам, претензии, касающиеся якобы подложных документов, не подкреплены материалами дела, а само обвинение вызывает у семьи вопросы. Аркадий также отмечал, что сторона защиты намерена добиваться пересмотра решения.
На фоне этих событий отдельное внимание привлекает ситуация с Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек. Её дело было выделено в отдельное производство и временно приостановлено в связи с состоянием здоровья. Сообщается, что блогер проходит лечение от тяжёлого заболевания и ранее делилась информацией о ходе терапии.
