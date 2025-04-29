«Сама, наверное, придумала»: Юлиан жестко прошелся по Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Певец Юлиан Васин в интервью YouTube-каналу «Школа своих ошибок» осудил стремление знаменитостей к славе и претензиям на звания звезд. В частности, мужчина упомянул Аллу Пугачеву, которую называют «примадонной».
«Звёзды — понятие астрономическое, они на небе... Люди сами всё это придумывают, внушают себе годами. Пугачёва сама, наверное, Примадонну придумала», — сказал Васин, добавив, что такие вещи у него вызывают смех.Кроме того, Юлиан упомянул Людмилу Зыкину, которая, по его мнению, всегда была скромной и простой в общении с людьми. Исполнитель работал с ней и выдвинул ее в пример другим.
«Смешно. Какие там короны, перья и регалии?» — задался вопросом Васин.
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