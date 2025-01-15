«Она прислала мне фото»: Анна Седокова рассказала сестре Яниса о его долге в 1 млн рублей и пыталась получить доступ к счетам

Янис Тимма (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)
Прошел месяц с момента смерти бывшего мужа Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Это событие до сих пор вызывает много вопросов у близких спортсмена и общественности. Почему полиция Латвии начала расследование по этому делу и о чём сообщила сестра Тиммы расскажет «Радио 1».
Помогли умереть
Недавно в Латвии начали расследование обстоятельств смерти баскетболиста, которая наступила в Москве в середине декабря. Этому также поспособствовал друг Яниса бизнесмен Марк Пугачев, который утверждает, что Тимме помогли умереть.
Сестра Яниса Лельде Жандецка поблагодарила Пугачева за его поддержку и надеется, что расследование поможет прояснить причины трагедии.
«Это правда, что полиция Латвии начала проверку всех обстоятельств смерти моего брата. Сейчас звучит много вопросов об этом, и эксперты делают все возможное, чтобы понять, что на самом деле произошло в последний день жизни Яниса. Не могу дать дополнительных комментариев по этому поводу, чтобы не влиять на результаты следствия», — поделилась она в социальных сетях.
Большие долги и финансовые проблемы
Кроме того, девушка подтвердила информацию о том, что у Тиммы в последнее время были проблемы с деньгами и значительные долги. Несмотря на то, что пара уже разводилась, Седокова продолжала помогать Янису финансово.
«Анна прислала мне фото, на котором мой брат записал свои долги по кредитным картам, собаке, машине, страховке, мобильному телефону на общую сумму в 10 900 долларов. Я видела скриншот, на котором видно, что она перевела моему брату 10 000 долларов в ноябре, 295 000 рублей — в декабре», — подчеркнула Лельде.
Анна Седокова и Янис Тимма (фото: социальные сети)Она также объяснила попытки певицы получить доступ к деньгам Яниса: «Это банк American Express, и Анна лично мне написала объяснение, что звонила туда, чтобы связать свою кредитку с кредитной карточкой моего брата».
Пропала из медиа
С момента трагедии Седокова не выходила на связь с общественностью. После смерти бывшего мужа девушке понадобилась срочная медицинская помощь — у 43-летней певицы случился нервный срыв. Она была в шоковом состоянии и не понимала, что происходит.
По слухам, Анна скоро планирует вернуться к концертной деятельности, но официальных заявлений по этому поводу она пока не делала.
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