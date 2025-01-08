Увела лудомана из семьи и поплатилась: пикантные подробности неудачных браков актрисы Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
Народная артистка России Лариса Удовиченко за свою профессиональную карьеру снялась более чем в 120 фильмах. Поклонники её знают благодаря роли Маньки Облигации из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Несмотря на успех в карьере, в любви артистке совершенно не везло. Удовиченко три раза выходила замуж, но ни с одним мужчиной у нее не удалось создать крепкую семью. Один брак оказался фиктивным, а в другом актрисе приходилось иметь дело с коллекторами из-за долгов супруга.
Почему так сложилась жизнь Удовиченко — подробнее читайте в материале «Радио 1».
Фиктивный брак
Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля в 1955 году в Вене. Отец актрисы был военным медиком, из-за этого семье часто приходилось менять переезжать. Юность будущей артистки прошла в Одессе.
Удовиченко дебютировала в кино ещё до института, в 15 лет. В девятом классе Лариса начала заниматься в народной студии киноактера при Одесской киностудии.
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Тогда на неё обратил внимание режиссёр Александр Павловский, и дал артистке роль в короткометражке «Счастливый Кукушкин».
После выпуска из школы Лариса Удовиченко уехала в Москву, там она поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
После окончания обучения выпускникам предстояло распределение. Чтобы остаться в столице Удовиченко была нужна московская прописка. Из-за этого был весьма распространен фиктивный брак.
«В Советском Союзе люди, которые не родились в Москве, не имели права жить в столице. Неважно, сколь они были популярны, известны. Если у тебя нет московской прописки, иди, пожалуйста, живи в крайнем случае в Долгопрудном или в Мытищах, а в Москве — нет. Для того чтобы получить московскую прописку, все люди вступали в фиктивные браки», — уточнил кинокритик Сергей Лаврентьев в интервью телеканалу «Москва Доверие».
Прибегнуть в фиктивному браку Ларисе предложили ещё в институте.
«Когда шло распределение, меня спросили: «А что у вас с пропиской, будет ли?» Я отважно ответила: «Конечно!» Не представляя, каким образом. Но мне устроили фиктивный брак с одним молодым человеком», — рассказала актриса в одной из бесед с журналистами.
Удовиченко предложила заключить брак режиссёру Александру Панкратову-Белому. Но, как выяснилось, для него всё тогда было серьезно. И он полагал, что брак будет настоящим и искренним.
«Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? Ларисе нужна была только прописка, чтобы задержаться в Москве. У нас все было, мы жили вместе», — поделился Панкратов-Белый во время программы на одном из федеральных каналов.
Но в результате союз продлился лишь несколько дней, так как ничего из этой затеи не получилось. В столице Удовиченко задержалась сначала благодаря родным, которые прописали её к себе на время съёмок.
Лариса не особо любила вспоминать о своих браках, в особенности о первом. Если и упоминала, то между словом, без деталей. Она отмечала, что это всё случилось давно, и сейчас нет причин ворошить прошлое.
Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Шахвердиев)
Второй брак Удовиченко
Уже второй союз Удовиченко был по любви. Через некоторое время после первого развода, актриса заключила брак с режиссёром Андреем Эшпаем. Мужчина привлёк ее своим умом и талантом — эти качества она всегда считала самыми важными.
Ещё артистка высоко ценила чувство юмора, а высокую привлекательность она не считала каким-то главным параметром, ведь для каждого это субъективная вещь.
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Пара не просуществовала долго. В то время Лариса была на пике своей карьеры. У девушки всегда было много поклонников. Часть из них поражала своей настойчивостью.
Эшпая не устраивало, что на его супругу заглядываются, из-за чего тот испытывал сильную ревность. Это приводило к скандалам, которые послужили причиной для развода.
Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
«Люблю ее, хочу жениться»
Некоторое одержимые мужчины сильно пугали Ларису. Она вспоминала, как поклонники осыпали её письмами, часть она хранила как память. Но иные пугали своей одержимостью.
«Помню, один человек все писал из тюрьмы, и продолжалось это довольно долго. Однажды раздается звонок в мою квартиру. Открываю, на пороге стоит незнакомый мужчина, улыбается. «Вот, — говорит, — отмотал я свой срок и приехал». А я дома одна с маленькой дочкой».
В ужасе захлопнула дверь, он давай колотить: «Откройте, откройте, все равно войду!». Маша плачет, надрывается. Я к телефону, вызвала милицию. Они приехали, скрутили ему руки, позвонили мне, я вышла.
Спрашивают: «Вы знаете этого человека?» — «Нет, не знаю». К нему: «Зачем вы сюда пришли?» И он отвечает: «Люблю ее, хочу жениться». Они его увезли», — поделилась актриса во время одной из бесед с журналистами.
Потом сотрудники правоохранительных органов опять позвонили Ларисе и рассказали, кем был этот мужчина. Выяснилось, что он стоял на учёте в психиатрическом диспансере, а адрес узнал в бюро.
Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю»
Третьим супругом Удовиченко был бизнесмен Геннадий Болгарин. Они познакомились на светском мероприятии и сразу понравились друг другу.
Болгарин стал проявлять активные знаки внимания, но Лариса держала себя в руках. Она знала, что у Геннадия уже была семья, в которой воспитывался его 13-летний сын. В результате Удовиченко не могла долго скрывать свой интерес и пара начала тайно встречаться.
Однако держать роман в секрете было тяжелее с каждым днем. Через некоторое время об их связи узнала и жена Болгарина. Супруга бизнесмена скандалила с ним, то уходила от него, то вновь мирилась. Но при этом о расторжении брака никто не говорил, а Ларисе все больше начинала надоедать неопределенность.
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Артистка потребовала, чтобы возлюбленный сделал свой выбор. Лариса оставила ему записку, в которой было сказано, что девушка беременна от него. После этого Болгарин окончательно разошелся с супругой и женился на актрисе.
Потом у влюблённых родилась дочь Мария. Через некоторое время Лариса узнала, что бизнесмен страдал от лудомании.
В казино Болгарин проигрывал баснословные суммы и влезал в долги, чтобы расплатиться. А после было необходимо скрываться от кредиторов за границей. При этом к Ларисе приходили неизвестные ей люди и передавали, сколько денег должен её супруг.
Для Удовиченко это оказалось страшным ударом. Она решила незамедлительно развестись с Болгариным.
«Это просто самозащита организма. Чтобы не разъедалось сердце. Так диктует мне мое «я». Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу. Это даже не от меня зависит, просто свойство психики, родилась я такой», — отмечала Лариса.
Актриса отправила ребёнка к родным в другой город и сменила дома дверной замок. Она связалась с супругом и запретила возвращаться обратно, а брак был расторгнут без его присутствия.
С того времени Лариса больше не задумывалась о новом замужестве. Внимание со стороны мужского пола её даже раздражало.
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