«50 миллионов хочу»: Вера Сотникова подала в суд на косметолога из-за своего лица

15 марта 2026, 16:34

Актриса Вера Сотникова обратилась в прокуратуру из-за спора с косметологом

Вера Сотникова (Фото: кадр фильма «1-й Скорый»)

Актриса Вера Сотникова обратилась в прокуратуру с жалобой на косметолога. Причиной конфликта стала омолаживающая процедура, после которой, по словам артистки, изменились очертания её лица. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!» на НТВ.





В прошлом году 65-летняя звезда сделала нитевой лифтинг в московской клинике. Однако результат Сотникову не устроил. Адвокат актрисы заявила, что её доверительница настаивает: косметолог использовала несертифицированные нити.

«Всё было бы хорошо, если бы нитки не стали реально торчать из подбородка», — заявила Вера Михайловна.

«50 миллионов хочу. Простите, я достаточно от неё и морального, и физического, и финансового ущерба понесла. Так что она должна ответить за свои поступки», — отметила Сотникова.