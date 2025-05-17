«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться»: лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева попала в аварию

Маргарита Грачева (Фото: Инстаграм* @margoritka1211)
Телеведущая Маргарита Грачева призналась, что осталась без машины.
Ведущая программы «Близкие люди» счастлива во втором браке, с бизнесменом Максимом Андрющенко. Мужчина относится к старшим сыновьям возлюбленной как к родным. От второго мужа Маргарита родила сына и дочь.
Со слов телеведущей, с утра у старшего сына планировалось командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что приехать надо было на час раньше. Сын Грачевой сел в машину и не успел закрыть дверь, когда Маргарита начала движение. В итоге дверь зацепилась за машину мужа телеведущей и ее «вывернуло».
После инцидента дверь авто больше не закрывалась. Грачева расплакалась из-за страха подвести других людей. Она волновалась за сына, который должен был представлять школу на соревнованиях. Дмитрия отправили на такси, уточнила Маргарита.
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Со слов телеведущей, с утра у старшего сына планировалось командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что приехать надо было на час раньше. Сын Грачевой сел в машину и не успел закрыть дверь, когда Маргарита начала движение. В итоге дверь зацепилась за машину мужа телеведущей и ее «вывернуло».
«Понимаю, что просто не справляюсь, слишком много обязательств: окончание школы, последний день реалити, завтра выпускной у Данилы, сегодня соревнования у Димы, нужно было снять сегодня рекламу, в воскресенье день рождения Арины и надо все подготовить, а вечером после ее дня рождения мне в аэропорт, и в Москве тоже важные дела», — рассказала Грачева в соцсетях.
После инцидента дверь авто больше не закрывалась. Грачева расплакалась из-за страха подвести других людей. Она волновалась за сына, который должен был представлять школу на соревнованиях. Дмитрия отправили на такси, уточнила Маргарита.
«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться вообще. <...> Он (сын Грачевой) приехал и сразу побежал на лед катать программу. Он тоже был весь в слезах, так как понимал, что он дверь не успел закрыть и не проконтролировал время», — откровенничала телеведущая.
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Ольга Енгалычева