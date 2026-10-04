«Она сидит во мне»: Иван Янковский рассказал о новом фильме

04 октября 2026, 16:24

Актёр Иван Янковский признался, что не может попрощаться с новым персонажем

Иван Янковский (Фото: Instagram* / @ivanfilippovich)

Иван Янковский признался, что пока не смог окончательно расстаться со своим героем из фильма «Битва моторов». Накануне актёр появился на премьере картины и рассказал журналистам, насколько сильно его персонаж оказался ему близок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Ивана, работа над ролью настолько его захватила, что он до сих пор продолжает буквально жить своим героем. Артист признаётся: ему сложно просто взять и оставить персонажа после завершения съёмок.





«Я до сих пор не вышел из роли. Так сложилось, что она настолько сидит во мне, что никак не могу попрощаться. Это настолько близко, что не могу скинуть с себя эту одежду», — поделился Янковский.