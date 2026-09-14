Певица Лада Дэнс назвала себя «женщиной-гармонью» из-за скачков веса

14 сентября 2026, 17:24

Певица Лада Дэнс заявила, что не будет прибегать к радикальным методам похудения

Лада Волкова (Фото: Instagram* @lada_dance_official)

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), известная по хиту «Девочка-ночь», рассказала о своих отношениях с лишним весом.





В беседе с Леди Mail артистка отметила, что иногда набирает лишнюю воду, а иногда сливает её.

«В шутку называю себя «женщина-гармонь». И спокойно к этому отношусь — главное, чтобы мне было комфортно, чтобы я себя хорошо чувствовала. И я никогда не буду прибегать к радикальным методам похудения, превращающим женщин в засушенных мумий. Я смотрю на голливудских звёзд, и у меня сердце кровью обливается от того, что они с собой делают», — заявила Лада.