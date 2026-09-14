«Совсем невежливо»: Дмитрий Маликов рассказал, как срывается на поклонников
Дмитрий Маликов признался, что иногда срывается на фанатов
Дмитрий Маликов рассказал о том, как реагирует на навязчивое внимание поклонников. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».
Певец признался, что его доброта и спокойствие имеют пределы, и иногда он теряет самообладание.
«Когда начинают меня доставать, а такое бывает, я начинаю на них орать! Удаляю из всех групп, а потом возвращаю. Совсем невежливо. Я тоже человек, и у меня тоже много своих эмоций», — предупредил Маликов.Артист пояснил, что такое поведение не означает, что он всегда грубит фанатам. Он подчеркнул, что старается сохранять вежливость, но некоторые ситуации выводят его из себя. При этом Дмитрий отметил, что слушатели, которые не подпевают ему на концертах, не вызывают у него раздражения и не заставляют его нервничать.