«Совсем невежливо»: Дмитрий Маликов рассказал, как срывается на поклонников

14 сентября 2026, 16:28

Дмитрий Маликов признался, что иногда срывается на фанатов

Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов рассказал о том, как реагирует на навязчивое внимание поклонников. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Певец признался, что его доброта и спокойствие имеют пределы, и иногда он теряет самообладание.

«Когда начинают меня доставать, а такое бывает, я начинаю на них орать! Удаляю из всех групп, а потом возвращаю. Совсем невежливо. Я тоже человек, и у меня тоже много своих эмоций», — предупредил Маликов.