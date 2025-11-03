«Она сказала: "Да"»: блогер Exile объявил о помолвке с Каролиной
Блогер Exile сделал предложение возлюбленной после 8 лет отношений
Блогер и стример Илья Яцкевич, известный под псевдонимом Exile, наконец сделал предложение своей девушке Каролине после восьми лет отношений.
Радостной новостью он поделился в соцсетях, опубликовав лаконичное, но трогательное признание: «Она сказала: "Да"».
Exile и Каролина вместе с 2018 года. За это время пара не раз становилась примером крепких и искренних отношений для поклонников блогера, которые давно ждали, когда он решится на важный шаг.
Ранее в интервью на шоу Басты «Вопрос ребром» Exile признавался, что считает Каролину своей самой верной и вечной любовью.
Читайте также: