«Она собиралась жить»: Дочь умершей от рака Шевчук трогательно попрощалась с ней

Дочь умершей от рака актрисы Ирины Шевчук Александра попрощалась с ней
Александра Афанасьева-Шевчук (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Звезда фильма «…А зори здесь тихие» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Сегодня в Москве в Большом церемониальном зале ЦКБ состоялось прощание с актрисой, где её дочь Александра Афанасьева-Шевчук произнесла трогательные слова.



Звездная наследница поблагодарила Ирину Борисовну за жизненные уроки и за жизнь, которую та ей подарила. По её словам, о тяжёлом диагнозе актриса узнала три года назад и всё это время мужественно боролась с болезнью, а дочь находилась рядом.

«Мы прошли очень нелегкий путь с ней, но до последних дней своих она оставалась женщиной и собиралась жить», — цитирует Александру Voice.
Она подчеркнула, что и в кино, и в реальной жизни Шевчук оставалась бойцом и не думала об уходе. Актриса строила планы и верила, что ещё многое успеет сделать.

Ирину Борисовну похоронят на Троекуровском кладбище. На смерть коллеги отреагировал актёр «…А зори здесь тихие» Андрей Мартынов.

«Так бывает в жизни, страдала, болела», — произнес он.
Никита Кротов

