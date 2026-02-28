«Она собиралась жить»: Дочь умершей от рака Шевчук трогательно попрощалась с ней
Дочь умершей от рака актрисы Ирины Шевчук Александра попрощалась с ней
Звезда фильма «…А зори здесь тихие» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Сегодня в Москве в Большом церемониальном зале ЦКБ состоялось прощание с актрисой, где её дочь Александра Афанасьева-Шевчук произнесла трогательные слова.
Звездная наследница поблагодарила Ирину Борисовну за жизненные уроки и за жизнь, которую та ей подарила. По её словам, о тяжёлом диагнозе актриса узнала три года назад и всё это время мужественно боролась с болезнью, а дочь находилась рядом.
«Мы прошли очень нелегкий путь с ней, но до последних дней своих она оставалась женщиной и собиралась жить», — цитирует Александру Voice.Она подчеркнула, что и в кино, и в реальной жизни Шевчук оставалась бойцом и не думала об уходе. Актриса строила планы и верила, что ещё многое успеет сделать.
Ирину Борисовну похоронят на Троекуровском кладбище. На смерть коллеги отреагировал актёр «…А зори здесь тихие» Андрей Мартынов.
«Так бывает в жизни, страдала, болела», — произнес он.